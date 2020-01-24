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簽寮屋協議3月 地主以「地署促清拆」逼遷 九華徑村民質疑預謀 擁有者：安排合情合理合法

【明報專訊】美孚九華徑新村為市區僅存寮屋區之一，鄰近昔日荔園遊樂場，荔園擁有人、已故商人邱德根的家族於該處持有不少土地。邱氏持有的遠東酒店實業旗下公司，去年與居其土地上的寮屋戶簽署使用協議後，不足3個月即以地政總署要求清拆為由終止協議，本月要求他們7日內遷離。有居民稱寮屋入口被鐵絲網封起，又收到威嚇電話要求搬走，「坐不安睡不着」。地主Cornhill Enterprises稱，無使用任何威迫行為逼遷，所有安排合情合理合法。

九華徑新村有多幅地皮由遠東酒店實業旗下的Cornhill Enterprises及荔園遊樂花園有限公司擁有，但地皮過去有多人霸佔搭建寮屋無被清理。阿強（化名）及家人在村內居住10年以上，去年7月收到信件稱他們非法霸地，去年尾與地主代理人簽訂協議，以每月數百元租住現居地兩年，以為可安心居住。該協議列明，若收到政府發出拆卸命令，協議就立即終止並要遷出。

住戶稱被要求7日內搬走 接威嚇電話

相隔兩個多月，地政總署便發清拆令，阿強才得知其屋2015年已接地政總署警告信，質疑地主早有預謀，「官商勾結」逼走他們。他上周二更收到律師信，要求他們明天前遷出，前後只有7日限期。另一名居村內10多年的Andy（化名）亦遇上類似情况，但未被要求明天前遷出。他說曾有人在屋外圍上鐵絲網，又封起進屋出入口，電表亦曾被改名，更收到威嚇電話要求搬走，令他心理壓力相當大，「坐不安睡不着」。

協議列明接清拆即終止 地主：無威迫行為

負責處理清拆的Cornhill稱，土地被不法分子侵佔故按法例取回，因有人稱未能及時找到新居所，才與他們簽訂使用協議；而地政總署早前再發清拆令，協議終止但部分人拒搬，故安排執達吏收地。Cornhill稱安排均屬合情、合理及合法，強調無使用任何威迫行為逼遷，清拆均在居民搬離後才進行，使用人均清楚協議條件，不可輸打贏要。

地署：5年前釘契 今年再發信促拆

地政總署回覆強調，署方行動不涉及任何收地發展計劃，私人地段業權人與佔用人的民事糾紛署方不會介入。署方稱，過去多次接獲九華徑新村非法搭建構築物投訴，地政處2015年發警告信並「釘契」，今年1月再發警告信促業權人清拆，而特別行動專責組今年6月亦在該村拆除涉及官地的非法閘門及圍板，並圍封部分政府土地及豎告示牌。

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