勞界冀修例撤強積金對冲 勞福局：已開展草擬

未審6案再交否 政府：正考慮

多名建制派回覆稱，希望延長一年的立法會任期優先處理民生議案。民建聯葛珮帆說首要想做是「動物福利法」，但擔心不夠時間，而她一直倡議的侮辱公職人員罪，相信整個立法過程要3至5年，未來一年亦「做唔切」。

另外，休會前有4個法案委員會因審議時間不足、有建制派反對而無疾而終，包括都市固體廢物收費、禁電子煙修例、《專營的士服務條例草案》及一手樓空置稅。

新民黨容海恩提到，該黨不贊成鼓吹使用加熱煙、電子煙產品，認為復會後可繼續在法案委員會審議，毋須從頭再來。負責草案的食物及衛生局回覆稱，會在切實可行的時機爭取盡快通過全面禁止所有另類吸煙產品。

運輸及房屋局指出，政府會因應社會意見及情况，以考慮會否及何時重新提交《專營的士服務條例草案》予立法會審議；至於空置稅，局方會因應社會情况考慮，即無承諾會「復活」法案。

環境局回覆表示，立法會日後商討如何處理在上個立法年度終止審議工作的法案委員會時，局方會就都市固體廢物收費條例草案的下一步工作和立法會保持溝通。

鍾國斌：剩半年 未必審到一條

自由黨黨魁鍾國斌認為，「立法會延長了一年，反而令政府很多事做不到」，未必夠時間做到一條法例。他解釋，10月中復會後，至明年7月只有9個月，扣了審議財政預算案、施政報告、假期等，只有半年時間；但新法案要做法案委員會、做諮詢，再審議條例，只有半年時間未必審到一條法例，「除非泛民全部不返來可能易點」。