多建制派倡復會先商選舉安排 何君堯建議毋須諮詢立23條 葉劉：有國安法不迫切

泛民去留民調報告今交民主黨

另外，15名民主派立法會議員將按民調決定未來一年去留。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，前日已訪問逾2500名受訪者，料今日可整理民調報告提交予民主黨；他稱市民願意回應民調，進度理想。

即使民主派集體杯葛，建制派新一年度仍夠法定人數召開會議。有回覆查詢的建制派認為優先要處理的法案，由選舉安排、民生、土地工程、修改《議事規則》皆有（見表），何君堯則提出優先要做《基本法》23條立法。

何君堯指出，港區國安法第7條列明香港特區應盡早完成基本法規定的維護國家安全立法，「人大已落order（指示）、國家法例（即港區國安法）已有要求，現在說不用急，是不能接受」。他又認為，基本法23條列明特區要自行立法，「無諮詢可言」，甚至可將2003年的23條草案「改少少就得」。

不過葉劉淑儀表示，23條立法不迫切，因港區國安法已有震懾力，23條涉及的7宗罪部分有港區國安法已涵蓋，雖然23條有憲制責任完成，但非首要。

多名建制派提出要檢討選舉安排，葉太稱去年2月政制事務委員會已通過支持在2020年立法會選舉推行預先投票試行計劃，以方便投票站工作人員及需值勤的公務員投票。她認為此修訂「不用再傾」，應優先處理。至於境外投票，她稱議員已討論多時，「要看政府有否能力做」。

倡允境外投票 設關愛隊

新民黨容海恩表示，選舉條例重要，相信大家會有一段時間與新冠病毒共存，長遠應有境外投票，可先做大灣區。但她說無信心一年時間政府能做到，因要諮詢，政府要交代科技保安上如何認證選民，郵寄又是否可行等。

經民聯梁美芬則強調投票程序應公平，並倡設「關愛隊」，她稱安排不止對建制派有利，因民主黨亦有很多長者支持者。至於在大灣區境外投票，梁美芬稱可提出，但要多研究法律問題。民建聯張國鈞亦稱，政府做得到才提出討論。

田北辰對於境外投票未有立場，但政府要回應地區直選選民是否一定在港有住址，若無住址是不合理。

田北辰：明日大嶼再拖無運行

民主派反對的「明日大嶼」人工島計劃，回覆查詢的建制派中只有田北辰提出要處理。他認為，「明日大嶼」前期研究、第五條鐵路涉財會批撥款，形容今年度之內要做，「再拖落去，香港無運行」。他說，「明日大嶼」項目應可自負盈虧，因為將來可賺錢，政府可短暫發債。

至於建制派早前再醞釀修改《議事規則》，處理委員會選主席被拖延。議事規則委員會主席謝偉俊稱現時不急，建制派已有「抗體」，懂得如何防範，「改不改議事規則已無大不了」。

明報記者 何宛兒 邱榕瀅