【疫境前行】談「清潔工疫下無休」哽咽 盼見關愛社會

有政策照顧弱勢 執行力落後

「那是我們社會進步的指標，如何對待最基層工人的需要。」林正財認為香港是富裕社會，絕對有能力改善問題，更照顧弱勢社群的需要，「我們有價值觀，有政策，但執行上追不上」。他冀政府經歷疫情後深刻反省，追回執行政策的力量，真正反映香港照顧弱勢的核心價值觀。

過去大半年，戴口罩、防感染、經歷各種困難，成為700多萬港人的抗疫回憶。林正財希望港人共同經歷此役後，見到疫情揭露種種社會問題，能有更深刻體會，日後較易達成社會共識，寄望帶動更多對弱勢社群的討論及關注，推動政策改變。

「長者染疫亡 真的不緊要？」

世紀疫情令多國醫療系統崩潰，初期甚至有國家選擇放棄年老患者，保住年輕人。每個抉擇，某程度反映社會如何看待生命的價值。「很多長者（在疫情下）離世，有人說他們都老了，不緊要啦。但其實是否真的不緊要？」本身是基督徒的林正財認為「任何人的生命應是同等地重要」，不應犧牲任何人，應尊重每個生命，盼疫情令更多人反思生命的價值。