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【疫境前行】初企：部分院舍網絡差 Wi-Fi蛋也用不到

【明報專訊】安老院為對抗新冠病毒疫情，無奈與社區隔絕，謝絕探訪，院友亦減少外出覆診，衍生商機。有研發復康機械手及代理護理機械人的初創企業，疫情下生意較去年升兩倍，但留意到部分院舍網絡配套不足，難以使用科技產品，連機械人附送的Wi-Fi蛋都用不到，冀政府更主動提供協助。

疫下生意升兩倍 視像產品需求大增

本地初創企業Zunosaki研發復康機械手HandyRehab及代理護理機械人Temi，該公司營運總監張晧程表示，疫情迫使院舍加速使用創新科技，公司近月生意急增，訂單較去年升兩倍。他說院舍原本已對創新科技有需求，但「針唔拮到肉唔知痛」，疫情來襲後對具視像通話功能的產品需求大增，以解長者與家人思念之苦，最初院舍買平板電腦或電話，由職員走到牀邊協助長者聯絡家人，現可由機械人在設定時間到指定地點開啟視像會議，取代人手。不少長者無法到醫院接受復康治療，他說復康機械手已進駐多間院舍，正加快開發家用版復康機械手，料明年1至2月推出，冀分擔部分治療師的工作。

張晧程留意到部分院舍網絡配套不足，難以使用產品，政府雖有資助院舍鋪設Wi-Fi，但部分資助不包括拉光纖入院舍的工程，認為政府工作要更主動。他說部分院舍位置偏僻，信號接收較差，連機械人附送的Wi-Fi蛋也用不到。

倡政府主動幫 加快審批小額資助

政府2018年推出樂齡及康復創科應用基金，資助安老及復康服務單位購買或租借科技產品。據社署數字，基金秘書處第三批次申請收到約450個服務單位逾1600個申請，包括與應付疫情有關的產品，暫已審批逾1100個申請。張晧程說，疫情期間部分資助獲彈性處理，一兩個月內已批出，但不少仍需半年至一年，「抗疫要快，以應對迫切性」，建議加快審批小額資助。

林盼院友身體狀况放上網供家人查

安老事務委員會主席林正財表示，樂齡科技在疫情下對院舍更顯重要，除協助長者與家人聯繫，亦協助高危的護理程序，「只有科技幫助追上疫情演化」。他說收到不少院友家屬投訴，說焦急想知道摰愛情况，惟院舍職員始終未能時刻告知。他建議院舍日後可將資料數碼化，讓院友家人在平台分享到部分資料，如院友身體狀况、血壓、進食情况，「在無法探訪下，知道他的病情、每日的狀態，一個信息已令家人安心很多」。

相關字詞﹕安老院 疫境前行 樂齡科技

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