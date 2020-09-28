【疫境前行】安老院失守29亡 揭人手設施不足積弊 林正財促檢視院舍規劃：慳不得

明報記者 陳柔雅 林穎茵

疫情之初本港院舍零感染，在林正財眼中是奇蹟，靠的是院舍職員「血肉牆城」守護；至7月初社區大爆發，安老院終失守，累計14間爆疫，102名院友確診，29人死亡，佔第三波死者約三成。部分私營院舍大規模爆疫，首間爆疫的慈雲山港泰護老中心更逾九成院友染疫。

多防疫漏洞 院友常調亂嗽口杯

「這個病毒無孔不入，將社會最弱的地方攻破。」林正財說，除院舍環境狹窄、隔離設施不足及防感染措施有漏洞，部分院舍人手不足，員工需跨院工作，都令傳播風險更大。他說政府正協助業界堵塞防感染漏洞，愈來愈多證據顯示，若室內通風不好，可能會有近距離空氣傳播，社署、機電署及防感染專家正巡視私營院舍，協助改善通風措施。他說部分院舍的抽氣扇及冷氣機位置錯誤，令氣流未能將室內空氣轉換，或冷氣機未有吸入室外鮮風。

專家走進院舍窺探運作，發現院友生活細微之處隨時成為防疫漏洞。林正財舉例，很多院友刷牙時用錯別人的嗽口杯，也未必能分清楚毛巾。他說護理程序同樣需加強防感染措施，長遠由院長至前線員工都要加強培訓，改善工作「細水長流」，非單靠一次檢視。

勿以無病毒情况規劃

應留空間供隔離措施

院舍空間不夠，在疫情下衍生其他問題。林正財說院舍的隔離房間平日已不足，遑論應付疫情，部分院舍害怕從醫院接收院友，亦與此有關；謝絕或有限度探訪下，部分院舍連另闢空間供家屬「定時定點定人」探訪，都有困難。

林正財希望政府未來規劃院舍「不要太手緊」，需思考日後地方、人力及服務需要，預留更多空間改善服務，包括供隔離措施或晚期照顧服務用途，「我知道香港地小人多，土地及建築費昂貴，但是這些慳不得，我們為了節省這些，所引來的問題更大」。他相信新冠病毒或如流感，往後與人類共存，類似疫情可能每隔數年便重演，「不應以無病毒的情况規劃（院舍）」。

倡加快改善通風應付第四波

眼前疫情未了，第四波卻隨時再臨。除短期盡快為院友及職員定期檢測，林正財建議加強醫社合作，並檢視院舍規劃上改善問題的優次，如加快改善換氣率、增加隔離設施。

2003年SARS促成安老院加強防感染措施，包括設感染控制主任一職，這次院舍感染人數超越當年，疫情更長，影響更深。林正財希望社會經歷兩次疫情後比以往成熟，懂得看深層次問題，「我們見到一個公平公正社會、一個關愛社會，應如何對待長者，希望能夠達到更多共識，引發政策改變」。

「就算是一個長者因為這次疫情離世都是太多。」逝者已矣，林正財盼政府及院舍營運者毋忘教訓，決心改善問題，「疫情就是將社會最黑暗、最弱的環節揭露出來，既然揭露出來，就要正面面對，做好它，改變不再適切的政策」。

■訪問片段：link.mingpao.com/65218.htm