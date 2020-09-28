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6律師退出12港人案 學者料難「取保候審」

【明報專訊】12名港人涉潛逃被扣留深圳超過一個月，37日的刑事拘留期將於本周後期屆滿。據了解，有家屬向內地看守所申請類似保釋的「取保候審」。有內地法學者表示，公安機關受理時會考慮疑犯潛逃可能等，而12人本身在香港有案在身，料獲批可能不大。

根據內地《刑事訴訟法》第69條，獲取保候審的犯罪嫌疑人、被告人在未經執行機關批准不得離開所居住的市、縣，在傳訊的時候及時到案等。換言之，被取保候審的犯罪嫌疑人或被告人是可以離開看守所。

審批考慮疑犯潛逃可能

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍表示，取保候審是刑事強制措施，跟香港批准保釋的原則有分別，公安機關受理取保候審時有更多考慮，例如會否縱容犯罪、疑犯會否潛逃等。他認為12名港人本身在港被起訴，並涉及潛逃，估計12人獲批可能不大。

受家屬委託的四川維權律師盧思位同樣估計，本案「難度很大」。盧又提到，國內取保候審的人有固定住處，亦要隨傳隨到，12名港人屬「境外人員」，如何處理是「新問題」。

接家屬委託 當局「約談」

律師：政法委命退出

另外，據了解再有一名受家屬委託的律師退出案件，累計6名律師有類似情况。該名不願具名的律師是第二個代理持葡萄牙護照的19歲港大生郭子麟的律師。該律師表示，取得的公證要由中國法律服務公司辦理，但懷疑過程中被泄露資訊，使他在委託書寄到前身分已經曝光，被當局約談一整天；約談其間更被告知，是政法委點名要退出案件。

相關字詞﹕取保候審 12潛逃被捕港人

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