港聞

港聞一

斥「警察將傳媒分階級」 逾60網媒：當局沒資格篩選記者

【明報專訊】由逾60個網媒組成的香港網絡新聞工作者聯盟昨召開記招，反對警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，斥警方將媒體分階級，令採訪權變得不平等，重申記者採訪合法合理，會堅持採訪。警方昨沒回應會否取消修訂，重申會繼續與傳媒業界溝通，聆聽意見，完善合作。

警方修改《警察通例》後只承認在政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）登記的本地傳媒，及國際認可及知名的非本地傳媒，不再承認持有香港記者協會及香港攝影記者協會會員證的記者，意味不少網媒、自由身記者、公民記者、學生記者不獲承認。

「網媒成社運主要報道媒介」

聯盟聲明指出，網媒已成為社運的主要報道媒介，過去一年多拍下不少重要片段，例如西灣河警員開槍、太子站8．31事件的月台情况。聲明稱警方修例後將能進入封鎖線的傳媒定義改為GNMIS登記用戶，做法沒有與時並進，將自由記者、小型媒體排除，令採訪權變得不平等，將媒體分成不同階級，有違公平原則。

聯盟發言人、啤梨晚報記者林匡正認為，警方及政府都沒資格篩選記者，批評警方今次「帶頭製造不公平」，又稱GNMIS只是發放資訊方便記者採訪，非定義記者，斥警方「偷換概念」。他又說，傳媒職責是報道真相及監察政府，但如今由被監察的對象篩選誰能監察，屬本末倒置。聯盟會繼續研究司法覆核。

前傳媒人、立法會議員毛孟靜批評警察將小眾傳媒尤其網媒拒諸門外，認為香港號稱自由經濟社會，警方卻造成不公平競爭，絕不公道。她相信中共想控制香港的意識形態，料未來傳媒會繼續被針對。

張建宗：修訂無損新聞自由

另外，政務司長張建宗昨在網誌重申，今次警方修訂無損新聞自由，稱警方修例目的是讓前線警員更容易識別正常採訪的記者，避免有人魚目混珠混入人群阻礙行動，增添執法困難。

相關字詞﹕香港網絡新聞工作者聯盟 網媒 警方 警察通例

上 / 下一篇新聞

港台重啟投訴調查 延長利君雅試用 「高層蒐集投訴拒納讚賞信」 消息：行政機關施壓
港台重啟投訴調查 延長利君雅試用 「高層蒐集投訴拒納讚賞信」 消息：行政機關施壓
毛孟靜：政治打壓秋後算帳 呂秉權：記者不聽話有後果
毛孟靜：政治打壓秋後算帳 呂秉權：記者不聽話有後果
6律師退出12港人案 學者料難「取保候審」
6律師退出12港人案 學者料難「取保候審」
【疫境前行】安老院失守29亡 揭人手設施不足積弊 林正財促檢視院舍規劃：慳不得
【疫境前行】安老院失守29亡 揭人手設施不足積弊 林正財促檢視院舍規劃：慳不得
【疫境前行】醫社溝通不足 把長者「踢來踢去」
【疫境前行】醫社溝通不足 把長者「踢來踢去」
【疫境前行】初企：部分院舍網絡差 Wi-Fi蛋也用不到
【疫境前行】初企：部分院舍網絡差 Wi-Fi蛋也用不到
【疫境前行】談「清潔工疫下無休」哽咽 盼見關愛社會
【疫境前行】談「清潔工疫下無休」哽咽 盼見關愛社會
多建制派倡復會先商選舉安排 何君堯建議毋須諮詢立23條 葉劉：有國安法不迫切
多建制派倡復會先商選舉安排 何君堯建議毋須諮詢立23條 葉劉：有國安法不迫切
勞界冀修例撤強積金對冲 勞福局：已開展草擬
勞界冀修例撤強積金對冲 勞福局：已開展草擬
簽寮屋協議3月 地主以「地署促清拆」逼遷 九華徑村民質疑預謀 擁有者：安排合情合理合法
簽寮屋協議3月 地主以「地署促清拆」逼遷 九華徑村民質疑預謀 擁有者：安排合情合理合法
市區「靚地」九華徑新村 有地皮遭逆權侵佔
市區「靚地」九華徑新村 有地皮遭逆權侵佔
12歲女童遭壓地 警「制服」改稱「截停」
12歲女童遭壓地 警「制服」改稱「截停」
地盤工不明確診 同休息室工友初確 9人密切接觸 啟德地盤停工500人需驗病毒
地盤工不明確診 同休息室工友初確 9人密切接觸 啟德地盤停工500人需驗病毒
亞博館增千病牀 料4周完工 臨時醫院開始前期工作
亞博館增千病牀 料4周完工 臨時醫院開始前期工作
與治療犬視像互動 認知障礙長者動腦筋
與治療犬視像互動 認知障礙長者動腦筋
消委指惠康凍價2/3自家品牌 惠康稱自發行動非保就業回饋
消委指惠康凍價2/3自家品牌 惠康稱自發行動非保就業回饋
至今未動工 業界稱環署擬再招標 環保園紙廠恐爛尾
至今未動工 業界稱環署擬再招標 環保園紙廠恐爛尾
年底內地不收境外廢料 業界倡「灣區」名義通融
年底內地不收境外廢料 業界倡「灣區」名義通融
「緄邊」斷繩 婦墮10米崖傷
「緄邊」斷繩 婦墮10米崖傷
涉設局劫友名表 少年偕同伙被捕
涉設局劫友名表 少年偕同伙被捕
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】劉鳴煒：完全無興趣做局長特首 旗下智庫出香港政壇桌上遊戲
【Emily】劉鳴煒：完全無興趣做局長特首 旗下智庫出香港政壇桌上遊戲
【Emily】「都係街坊」 區議員助新移民填表取1萬
【Emily】「都係街坊」 區議員助新移民填表取1萬
【Emily】調查：逾四成青年想彈性上下班
【Emily】調查：逾四成青年想彈性上下班
【Emily】青民倡特首設制度 畀港人參軍
【Emily】青民倡特首設制度 畀港人參軍
【Emily】「燈籠街」下
【Emily】「燈籠街」下