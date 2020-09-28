斥「警察將傳媒分階級」 逾60網媒：當局沒資格篩選記者

警方修改《警察通例》後只承認在政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）登記的本地傳媒，及國際認可及知名的非本地傳媒，不再承認持有香港記者協會及香港攝影記者協會會員證的記者，意味不少網媒、自由身記者、公民記者、學生記者不獲承認。

「網媒成社運主要報道媒介」

聯盟聲明指出，網媒已成為社運的主要報道媒介，過去一年多拍下不少重要片段，例如西灣河警員開槍、太子站8．31事件的月台情况。聲明稱警方修例後將能進入封鎖線的傳媒定義改為GNMIS登記用戶，做法沒有與時並進，將自由記者、小型媒體排除，令採訪權變得不平等，將媒體分成不同階級，有違公平原則。

聯盟發言人、啤梨晚報記者林匡正認為，警方及政府都沒資格篩選記者，批評警方今次「帶頭製造不公平」，又稱GNMIS只是發放資訊方便記者採訪，非定義記者，斥警方「偷換概念」。他又說，傳媒職責是報道真相及監察政府，但如今由被監察的對象篩選誰能監察，屬本末倒置。聯盟會繼續研究司法覆核。

前傳媒人、立法會議員毛孟靜批評警察將小眾傳媒尤其網媒拒諸門外，認為香港號稱自由經濟社會，警方卻造成不公平競爭，絕不公道。她相信中共想控制香港的意識形態，料未來傳媒會繼續被針對。

張建宗：修訂無損新聞自由

另外，政務司長張建宗昨在網誌重申，今次警方修訂無損新聞自由，稱警方修例目的是讓前線警員更容易識別正常採訪的記者，避免有人魚目混珠混入人群阻礙行動，增添執法困難。