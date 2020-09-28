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毛孟靜：政治打壓秋後算帳 呂秉權：記者不聽話有後果

【明報專訊】香港電台最近屢次捲入風波，《頭條新聞》及《左右紅藍綠》等節目備受壓力要檢討，署理副廣播處長陳敏娟等高層宣布離職，港台助理節目主任利君雅據悉亦未能如期通過試用期。曾任記者的立法會議員毛孟靜認為，處理利君雅的手法屬「政治打壓、秋後算帳」；浸大新聞系高級講師呂秉權則表示，目前新聞空間緊縮，「不聽話」的記者隨時需承擔後果。

「延試用期讓利主動請辭」

毛孟靜表示，延長試用期是走中間路線，「既不解僱你，但也不放過你」，稱當局意欲讓當事人自感沒趣然後主動請辭，形容「做法非常奸狡」。

利君雅在去年7月22日，曾就7．21元朗站白衣人襲擊事件提問，並促特首林鄭月娥「講人話」，毛認為說法略為激進，但稱這是「官逼民反」。

呂秉權表示港台是公營機構，位置較其他媒體敏感；他稱港台接連被投訴，利君雅如今「被翻案」，顯示當局會用各種方法整治傳媒，業內正面臨寒蟬效應。

何君堯本月21日與其他建制派議員在中聯辦開會，其後何君堯整理會議總結，並以手機短訊傳予其他建制派，而總結內容包括，「改革港台，刻不容緩」，又稱港台可與政府新聞處合併。

港台收7萬宗表揚1.2萬投訴

香港政研會曾在去年8月包圍香港電台請願，並點名譴責利君雅。去年至今年2月底，港台共接獲約7萬宗表揚及1.2萬宗投訴，前一個年度兩項數字分別只有100多宗。

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