港台重啟投訴調查 延長利君雅試用 「高層蒐集投訴拒納讚賞信」 消息：行政機關施壓

利君雅昨向本報表示，「多謝關心，我會努力工作，請繼續支持港台。」港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆查詢表示，政府有既定機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。

伍曼儀：有既定機制處理續聘

消息人士透露，利君雅於2017年10月3日入職港台電視部，3年試用期即將屆滿，而過去3年有合共6次的評核，質疑是否既定程序不足以評核表現，又認為管理層似乎「瓹窿瓹罅」以找出利君雅的不是，試圖不通過試用期及續約。利君雅被要求於明日下午5時前回覆是否接受延長試用期。

消息人士續稱，港台管理層曾於會議上要求蒐集去年涉及利君雅的投訴，席間有人提出會否考慮讚賞信被拒，消息人士質疑為何「只看投訴，不看讚賞信」，予人想「砌」利君雅的感覺。

「投訴調查早已完成」

員工批製造寒蟬效應

據悉，事件已醞釀了兩天，另有份處理港台投訴的人員表示，一般而言港台會於30日內完成調查，有關利君雅的調查早已完成，「我都唔知佢重啟什麼」，質疑「什麼時候才能調查完成，為何其他人不重啟調查？」批評做法製造寒蟬效應、「完全沒有章法可言」，亦「都不管外界怎麼說」，他深信有關決定來自港台外的行政機關。

另有消息人士表示，利君雅被投訴在去年的記招中「態度不佳」，但港台一般會以輔導（coaching）處理，他續稱港台高層早前曾查詢對利君雅的投訴數字，稱可能會再作調查。至於利君雅最終能否通過試用期，有資深港台員工認為「難說」，又稱「一個人試用了3年，得唔得什麼都看到，難道過多4個月會有所改變？」認為當局最終會就決定自圓其說。

調查料涉追問林鄭「講人話」

此外，據悉利君雅自去年7月22日至今仍接獲投訴信，如近期主持的《視點31》探討電影《花木蘭》及12名被拘留內地的港人，她當時身穿戲服扮演花木蘭，投訴信指節目「侮辱中國」及「包庇暴徒」等。翻查資料，利君雅於「7．21元朗事件」翌日，追問特首林鄭月娥「講人話」，消息人士相信調查的投訴內容涉及該次事件。

根據《公務員事務規則》第185（3）條，一般情况下，試用期不得延長，除非有關人員因病或放進修假期而暫時離開崗位，以致當局「沒有足夠機會評核」是否適合通過試用，又或該人員在符合勝任標準或通過試用所需資格「暫時遇到不能控制」的情况，才作考慮。

港台節目製作人員工會表示，公務員升遷一向以評核報告為依歸，突以調查為由延長試用期，認為做法「極不尋常，質疑是無理打壓」，要求當局解釋何人決定重啓調查及理據等。

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