私營醫療開支比例萎縮 醫生看淡醫保扭轉趨勢

推行自願醫保首9個月共有2.6萬宗索償，食衛局副秘書長（衛生）方毅早前受訪時稱，約九成保單為「大房級」，如這班人沒投保，或會用公營醫療服務，但沒評論2.6萬宗屬多屬少。

據食衛局資料，早於1989/90年度，本港私人醫療衛生總開支的比重佔60%，高於公共開支40%，至2018/19年已逆轉至公營份額大於私營，為51%比49%。林哲玄說，雖然幾十年來社會更發達、保險單愈賣愈多，但私營相對公營醫療開支一直萎縮，反映過去一段時間，透過增加保險保障，主要只減少私營醫療病人自掏荷包付醫療費的情况。他續說，自願醫保不是強制醫保，只是一種產品標準，靠此扭轉公私營趨勢不感樂觀。他又說，今年疫情下很多病人憂入公院受感染而改到私院，這與保險無關，暫未見自願醫保在分流上起太大幫助。

保險界：可分流中小型預約手術病人

保險業界則持另一看法。AXA安盛醫療及僱員福利業務醫務總監邱家駿稱，推出自願醫保後，0至9歲和29至39歲投保人明顯增加，疫情期間病人不想入公院，醫保能提供接受私營服務的選擇。他相信自願醫保可分流公營病人，特別是小腸氣、關節鏡等中小型預約手術，助減公營服務輪候時間，至於何時見效，要視乎公營有多少新症等因素。

友邦香港及澳門首席科技及營運官葉文傑稱，公院輪候檢查動輒兩三年，其間病情或轉差，近年愈來愈多人透過醫保在私營市場接受電腦掃描、磁力共振等，有利加快斷症，減少延誤治療，形容自願醫保對香港整體是個好計劃。