自願醫保無高風險池 首年1.3萬拒保 醫生：毋須設立 免保險公司「過水濕腳」

明報記者 朱韻斐

現有自願醫保不能做到當初計劃的所有人「必定承保」。因港府擱置設立由政府注資的高風險池，食物及衛生局公布推行首年數據，有1.3萬宗投保申請被拒。食衛局長陳肇始去年曾稱未放棄高風險池，並會再尋求共識。

對於高風險池是否需再納入討論議程，友邦香港及澳門首席科技及營運官葉文傑接受本報訪問時表示，根據政府數據，一個有健康風險的人，醫療費用較正常人高7倍，若以3000元保費計，7倍就是2萬多元，難以負擔，若用高風險池處理，對政府是「頗沉重的負擔」。他說，每間保險公司正向政府提供有多少人買到或買不到保險、不受保者的年齡、不受保原因等，料港府能分析數據決定對策。

保險界調整保費讓長期病者投保

AXA安盛醫療及僱員福利業務醫務總監邱家駿說，「如果一名癌病人每月標靶藥費為2.5萬元，一年花30萬元，一年如有1000人就要花3億元，你個高風險池可捱得幾耐呢？如果用高風險池處理癌症病人，我睇唔到個做法會係點」。他認為商討推行自願醫保的後期已鮮有討論高風險池，因實質運作上有困難。他說，保險公司正開發「次標準投保人」市場，以AXA為例，會因應疾病嚴重性，透過調整保費接受有糖尿病、高血壓的病人投保，保障範圍亦包括其長期病，某程度已處理到慢性病人，不一定要靠高風險池。

醫生：相關公帑投放公院更好

本身是外科醫生的前自願醫保諮詢小組成員林哲玄亦認為毋須設立高風險池，他不認同用公帑協助過不到核保的高風險病人買保險，反問「點解要畀保險公司過水濕腳？」他認為應由公立醫院處理這類高風險病人，若有需要，可用這筆本來用於設立高風險池的公帑，資助醫管局向私營市場買服務，讓輪候時間長的病人付一定費用後可到私營市場治療，這樣資源運用會更好。

自願醫保推行首9個月標準計劃的償付比率平均為82%，即18%醫療費要病人「自掏荷包」。林哲玄認為，再過幾年標準計劃的保障會更落後，認為最少應每3年調整一次。葉文傑稱，修訂保障額要檢視醫院加價、索償等數據再製作產品，最短兩三年才能調整一次。

邱家駿認為調整標準計劃賠償額會對保費構成壓力，便宜的標準計劃對部分投保人有吸引力，應「百貨應百客」；而且大部分病人均購買靈活計劃，可調整這方面的保障。