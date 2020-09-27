接連4場匯演取消 料損失數千萬 煙花商求變 研航拍直播加虛擬元素

明報記者 羅嘉凝

一直包辦有關煙花項目的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠回想以往9月是全年最忙碌的月份，既要負責澳門國際煙花比賽匯演的運輸，又要準備本港10月1日國慶煙花匯演，但今年兩項活動均取消，其他演唱會舞台效果收入亦沒有了。他指出，自去年10月國慶煙花取消，隨後除夕、農曆新年煙花匯演、今年國慶等煙花匯演均告吹，他估計連同躉船、倉庫、保險、煙花技師等費用，估計共損失數千萬元。

20噸煙花需變賣或銷毁

4場未能在維港上空綻放的煙花匯演，毛偉誠估計涉及約20噸煙花，而煙花只可存放約一年。他指去年是國慶70周年，原預備了6噸煙花，結果因社會運動取消匯演，又指現時設法向內地平價變賣煙花，預期可賣出兩成貨。

美國人改後園玩煙花 相關銷情倍增

這些專業煙花匯演佔毛偉誠的公司煙花收入兩成，其餘八成是玩具煙花。毛偉誠稱始料不及的是美國人居家抗疫，因此購買更多玩具煙花在家中後園燃放，慶祝7月4日的美國國慶獨立日，因此玩具煙花一度售罄，連帶9月至年底的玩具煙花訂單亦按年升一倍。

面對疫下新常態，毛偉誠稱傳統煙花匯演是吸引市民在維港兩岸觀賞，「當球賽都可以無（現場）觀眾，看煙花亦可以讓大家居家透過電視觀看」，因此正摸索可否在大廈頂層放小量實體煙花，配合在直播煙花表演片段中，在維港海面加插動畫，同時又構思明年或舉辦網上虛擬放煙花比賽，讓全民提議煙花構思，「新常態與舊時肯定不一樣了，那為何我仍用舊方法呈現煙花呢？」

擬採無人機拍攝 5G直播

他指以往煙花匯演期間，電視台在大廈頂層、地面等位置擺放鏡頭拍攝，但他正研究可否以無人機拍攝，「飛航路線是我定的，觀眾可看到以設計者角度拍攝煙花表演，是最頂級的煙花角度」。他稱新方向是以5G和無人機拍攝，直播煙花表演，屆時需要專為5G而設的流動數據分享裝置、編碼器，將HDMI信號轉成YouTube或facebook可閱讀的信號，今個月開始試驗。

毛偉誠由祖父一代已從事煙花經銷，父親開始研究製造大型表演煙花，最先引進日本及台灣的燃放及編製技術。毛身為第三代接班人，引入了室內及室外的舞台煙花技術，他自言是個喜愛尋找新方向的人，又預見科技可以走得很遠，且讓實體煙花更錦上添花。他認為一切嘗試現階段雖是「無米粥」，但起碼想個新方向，而這個方向將是個潮流，「若別人先想到，我就執輸了，所以我要先想，我就可以先行了」。

SARS期間代港赴煙花賽 排除萬難奪銅

回到上次2003年SARS「疫境」，港星多媒體製作有限公司代表香港獲邀參加全球最大規模的加拿大蒙特利爾國際煙花比賽，卻因疫情令毛偉誠差點不能赴賽，結果卻排除萬難，勇奪銅獎，同年更為香港旅遊發展局承辦香港首次的國際煙花音樂比賽。他相信逆境過後會有希望，更相信煙花能營造出愛與溫馨的感覺，「沒有一個節目可凝聚20萬至30萬人到維港兩岸，只有煙花可以」。