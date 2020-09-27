網上調查：七成人港鐵遇性暴力

感侵犯者僅3人求助

關注婦女性暴力協會去年6月至今年2月網上問卷調查訪問了419人，當中有85%為女性。調查顯示，有約七成受訪者稱過去3年曾在港鐵範圍內遭遇性暴力，當中71%受害人稱曾被不必要觸摸或摩擦身體，60.7%被色迷迷注視，58.7%被人借故挨近，但只有3人表示有向港鐵職員求助。

166人曾目擊 僅6人出聲

調查結果亦顯示，166名曾目睹他人在地鐵車廂內遇到性暴力的受訪者中，只有6人主動通知車站職員。關注婦女性暴力協會組織幹事尹智豪稱，港鐵就預防性暴力的宣傳只集中呼籲受害人，缺少鼓勵目擊者報案的呼籲。

組織倡手機程式增求助途徑

調查發現有95%聲稱遭遇性暴力的受害人表示事件在車廂發生，王秀容認為港鐵難派職員在擠逼車廂內巡邏，建議港鐵在其手機應用程式增加求助途徑，讓當事人透露身處車卡位置並通知車站職員，及時獲得協助。

港鐵回覆指，絕不容忍車站範圍內發生涉及性罪行，又指港鐵車站職員已接受培訓，應對發生在婦女身上的罪案事宜。就協會建議改良手機應用程式，港鐵稱會研究，探討在程式內涵蓋鐵路滅罪及防罪信息，但認為發生罪案時，程式非最直接求助方式，建議乘客盡快報警，亦鼓勵乘客遇事或發現有非禮、偷拍罪案發生時，要挺身而出盡快報警或通知車站職員。