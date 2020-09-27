上水屋邨蟲患 專家料廁水箱破損滋生

寶石湖邨紫晶樓住戶C先生自去年12月入伙已發現坐廁有活蟲和疑似蟲卵，最長有兩三厘米，曾自行冲水、倒清潔劑除蟲但不果，家中小朋友每次見到蟲都很緊張，蟲患對家人造成困擾。

協助居民的當區議員林卓廷表示，至昨日收到來自碧玉樓和紫晶樓共12宗同類投訴，包括高層和低層的單位，他要求房屋署徹查原因並根治，亦應化驗蟲的品種了解對住戶的健康影響。

香港蟲害管理學會主席陳澤森初步根據圖片估計，可能是搖蚊科屬下的一種幼蟲，成蟲會飛但不會叮人或傳播疾病，陳估計是因為大廈貯水箱蓋破損或沒有完全蓋好，令搖蚊在水面產卵，如封好箱蓋，正常冲廁8至10日後幼蟲會慢慢消失，如住戶擔心亦可在坐廁水箱加清潔劑殺蟲。

房署：水缸放漂餅消毒渠氣喉

房屋署回覆查詢表示，寶石湖邨物業服務辦事處共接獲7宗坐廁內發現幼蟲報告，分別來自碧玉樓及紫晶樓，現正跟進，曾檢查碧玉樓天台冲廁水缸及一個涉事單位的坐廁水箱，未有發現幼蟲，已於大廈冲廁水缸內放入漂餅、大廈天台廁渠氣喉口倒入漂白水消毒等。水務署稱，寶石湖邨使用淡水冲廁，冲廁水貯水箱未發現幼蟲，抽取的水箱水樣本亦無驗出幼蟲。