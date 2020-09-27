美制裁細節 未禁與港部門來往 須確保相關官員沒參與 學者：華府留演繹空間

美國財政部上月初公布，制裁包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧等11名本港和中央官員（見表），其中禁止美國人參與買賣被制裁官員的財產，包括他們直接或間接擁有五成或以上權益的實體。

涉人權問題部門 料美企顧慮多

財政部上周五（美國時間）新增一條有關制裁中港官員的「常見問題」，釐清制裁港府官員不代表制裁其掌管的政府部門，只要被制裁官員沒有直接或間接參與，美國人仍可維持與港府的日常往來；而在未有OFAC批准或豁免下，美國人則應確保自己與被制裁官員掌管的政府部門交易時，沒有直接或間接與相關官員交易往來，例如涉及被制裁官員所簽署的合約及參與的談判，但美國人可以與獲港府授權的非被制裁官員簽署合約。

香港政府發言人表示，有關公布針對美國人，港府不會回應；發言人重申，美方的制裁毫無理據，受影響的官員會繼續履行維護國家安全的職責。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，財政部的釐清仍留有灰色地帶，讓華府可有演繹空間，例如「直接或間接參與」定義，但不會影響港府採購。他指，與港府有往來的商人自行衡量風險和利潤，若交易涉及美方認為違反人權的部門如警務處，美企或有更多考慮；與被制裁官員關係較密切的上市公司，其股價受壓的機會亦較大。

劉兆佳：禁絕港府來往不符美利益

城市大學MBA課程協理主任陳鳳翔認為，財政部的釐清都是已知條件，當局加以解決可令在港的美資機構更有信心，知道什麼事可做或不可做，又指華府過往制裁俄羅斯官員時，也有相關條文。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，美國過去是制裁整個國家，近來卻制裁個人和機構為主，因為制裁國家對美國的代價太大。他指，美國未有斬釘截鐵說不能與被制裁者掌管的部門交往，因未必符合美國利益，指美國並非想斷絕與個別港府部門交往，只是不要與被制裁者交易。