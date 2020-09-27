公務員同性配偶福利收4申請

公務員事務局回覆稱，因應終審法院就梁鎮罡對公務員事務局長及稅務局長一案作出的判決及命令，公務員事務局已設機制，讓公務員申報其於香港境外締結的同性婚姻，以及申領相應福利。該局會因應上述判決及命令處理每一宗申請；相關細節安排已於9月18日透過便箋通知各部門。截至9月25日，局方共收到4宗申報，所有個案仍在處理中。

陳志全：有人申請到公務員宿舍才算數

據了解，公務員事務局本月發出內部便箋，表示根據終院裁決，公務員即時起可向所屬部門申報在境外締結的同性婚姻，並提交相關證明文件，以申領已婚公務員福利。公務員事務局會按終院裁決及每宗個案的情况個別考慮申請，並盡量於兩周內完成處理。該內部便箋指出，為免引起質疑，不會強制公務員申報在境外締結的同性婚姻。

陳志全表示，自梁鎮罡案勝訴後，有零星公務員問公務員事務局可否享有同性締結的已婚福利，他兩周前去信局方和平機會跟進。他說，政府已出內部通告，現時有申報機制，但機制尚未明確，「要有個案可以申請到公務員宿舍才算數」、「無講可以得到什麼（福利），理論上應與異性結合一樣，但局方現時說看個案再評估」。他希望盡快有成功案例。