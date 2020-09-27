通識書送審 教協質疑政治操控 教聯稱毋須政治猜度

張銳輝昨早在港台節目《星期六問責》表示，政府訂立通識科的原則是課程有當代議題，需要新資料，因此鼓勵教師以專業判斷，蒐羅適合學生的教材內容。他擔心若將有關教材送審，會令教材僵化，並以今年情况為例，8月底教科書應已出版，學生應早已買書，但政府卻未完成送審。他批評政府行政干預，為教學帶來很多障礙，質疑政府審查教材屬政治操控。

一同出席節目的教聯會副主席鄧飛表示，通識科教科書的送審機制與其他學科相若，若對機制有信心，不需要作太多政治猜度。他說，如教師夠專業，其選擇教材能經得起專業審定，毋須擔心。

鄧飛又說，通識科課程包括什麼概念，「從來都是大謎團」，例如是否需要教授公民抗命這個概念，他認為送審可釐清有關問題。

學校課程檢討專責小組亦建議，將通識科獨立專題探究（IES）轉為選修。張銳輝認為，通識科的課程目標是希望學生主動學習，他擔心有關改動會令評核收窄，重回「一試定生死」。鄧飛亦對IES轉選修有保留，擔心對應試能力不高的學生不利，認為當局須考慮有關做法會否影響文憑試的國際認受性。