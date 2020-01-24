內地男電騙失713萬元 揭「女騙徒」亦是被騙者

男事主為金融分析員 任職瑞信

油尖警區刑事調查隊第3隊督察莊德謙稱，男事主上月中接到來電，騙徒自稱內地執法人員，指事主涉內地一宗洗黑錢案，要求事主提供個人資料以證清白，包括地址、身分證號碼、銀行戶口號碼及網上理財登入密碼，事主信以為真交出資料。其後一名20歲內地女子到事主位於佐敦的住所，向他展示一份懷疑偽造的公安拘捕令。至本月中旬，事主發現銀行戶口713萬港元被人透過網上理財轉走，於是到警署報案。

「女騙徒」遭要脅 到男事主家「捉犯」

警方調查發現涉案20歲內地女子同樣受騙。該女子上月中接獲騙徒來電，稱她牽涉內地刑事案件，騙徒要脅她聽從指示「捉拿疑犯」，打印並帶同懷疑偽造的拘捕令到男事主住所展示。涉案女子沒被騙取金錢，未有被捕。警方稱涉案的「拘捕令」仿真度不高。

莊德謙稱，近日假冒內地執法人員騙案有上升趨勢，今年上半年錄得317宗假冒官員騙案，超過去年全年的228宗。警方已鎖定數十個與案有關銀行戶口，並堵截部分騙款，惟沒有透露金額，初步調查相信騙徒是內地人，以集團形式運作。