失婚少婦燒炭亡 男友陪死 兩死者廿歲出頭 女方爭撫養權受困擾

女死者上周求助區議員 失約後失聯絡

女死者姓溫，21歲；男死者姓陳，22歲，兩人為情侶關係。昨早9時許，警方接獲女死者46歲母親報案，表示與女兒失去聯絡，擔心她在油麗邨秀麗樓一個單位內自殺。消防到場破門入屋，發現兩名死者倒臥牀上，旁邊有兩盆燒過的炭，警方在場檢獲遺書，兩人死因有待驗屍確定。探員昨午檢走燒炭用的煲、鑊、盆，以及一包炭、一支紅酒、護照、現金等個人財物。愛護動物協會到場檢走單位內一隻成年家貓，初步觀察牠健康狀况良好。

育3歲兒 前夫欲收回死者居住單位

據悉，上址過去為女死者與前夫及3歲子同住的單位，女死者已離婚，前夫及兒子搬出後，她與男友同居上址。女死者上周三（23日）曾與母親聯絡，母親其後無法再聯絡她，昨日遂到上址查看，因未能開鎖入屋，於是報警。警方在場發現兩名死者的遺書，女死者透露因金錢、感情及家庭各樣問題自殺，男死者則稱自願陪女友尋死。

觀塘區議員王偉麟稱，上周接獲女事主求助，原相約她於上周三就爭取撫養權及公屋單位居住權等諮詢法律意見，惟當日女事主失約，王事後亦無法與她聯絡。據王了解，女事主無業，前夫原讓她居於上址，惟近日稱要收回單位。王續稱，男事主一直陪伴女事主處理撫養權事宜，形容兩人態度正面。

家庭及親子教育工作者司徒漢明稱，離婚夫婦一般可私下協調子女撫養權，或透過社工從中協調，如雙方無法達成共識，子女撫養權交由法庭判決，社署社工會分別約見父母及子女，向法庭提交報告，一般而言，爭奪撫養權官司需時一年半載，若其中一方上訴，官司會拖更久。他續說，婚姻破裂對夫婦雙方均造成情緒困擾，帶來恐懼、仇恨等情緒，離婚者亦需面對大量後續跟進事宜，包括子女撫養權、經濟、居住問題等。他認為案中失婚婦年僅21歲，可能仍未成熟，難以適應及處理離婚，建議離婚者盡早求助，而社工或家庭服務中心均能提供情緒支援，亦能解答離婚者有關撫養權的疑問，如有需要，社工可代為申請緊急援助，在經濟問題上作短期支援。

婆媳糾紛 婦偕子燒炭獲救

另外，51歲姓徐婦人與23歲兒，昨早11時許在秀茂坪寶達邨達峰樓單位內，各自在房間燒炭尋死。徐婦的丈夫返家揭發事件，即制止兩人及報案，母子清醒送院治理。據悉，徐婦近日受婆媳問題困擾。