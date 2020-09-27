毗鄰擴建地 迪士尼失填海範圍先買權

【明報專訊】政府上周宣布不再延長預留給香港迪士尼樂園的第二期發展用地的認購權，據商經局昨日回覆，迪士尼除了失去第二期發展用地，同時失去毗鄰用地約69公頃擬議填海範圍的先買權。政府現階段沒計劃把第二期用地作旅遊相關發展，而對該地用作對整體社會有裨益的用途則持開放態度。
二期地沒計劃發展旅遊
政府：用途持開放態度
商經局昨回覆本報上周查詢表示，據2000年簽訂的《先買權契約》，由於第二期用地的認購權不獲延展，擬議填海範圍的先買權亦會失效。
商經局又稱考慮到現時全球旅遊業不景氣，政府現階段沒計劃把有關用地作旅遊相關發展。社會有聲音指希望把土地用作建屋，政府稱就有關用地用作對整體社會有裨益的用途持開放態度。如有需要，政府會與華特迪士尼公司探討放寬《限制性契約》發展限制的可能。
議員指樂園考慮聚焦上海
迪士尼一向倚賴擴建吸引旅客，旅遊界立法會議員姚思榮認為，從遊客角度，失去先買權會令樂園發展停滯，「某程度上不理想」，但他認為迪士尼有考慮傾向集中資源發展上海迪士尼，對於香港「無心戀戰」。
本地文化深度遊組織「活現香港」的創辦人陳智遠質疑實體主題樂園的競爭力是否仍那麼大，「現在新一代多講虛擬體驗，例如VR或AR」。他又舉例，台灣及日本均有發展地區文化特色旅遊，「與其投資在一個樂園，何不投資在100個細區、文青嘢？讓旅客來一次都不夠。這個將會是未來整體旅遊趨勢」。