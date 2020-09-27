毗鄰擴建地 迪士尼失填海範圍先買權

二期地沒計劃發展旅遊

政府：用途持開放態度

商經局昨回覆本報上周查詢表示，據2000年簽訂的《先買權契約》，由於第二期用地的認購權不獲延展，擬議填海範圍的先買權亦會失效。

商經局又稱考慮到現時全球旅遊業不景氣，政府現階段沒計劃把有關用地作旅遊相關發展。社會有聲音指希望把土地用作建屋，政府稱就有關用地用作對整體社會有裨益的用途持開放態度。如有需要，政府會與華特迪士尼公司探討放寬《限制性契約》發展限制的可能。

議員指樂園考慮聚焦上海

迪士尼一向倚賴擴建吸引旅客，旅遊界立法會議員姚思榮認為，從遊客角度，失去先買權會令樂園發展停滯，「某程度上不理想」，但他認為迪士尼有考慮傾向集中資源發展上海迪士尼，對於香港「無心戀戰」。

本地文化深度遊組織「活現香港」的創辦人陳智遠質疑實體主題樂園的競爭力是否仍那麼大，「現在新一代多講虛擬體驗，例如VR或AR」。他又舉例，台灣及日本均有發展地區文化特色旅遊，「與其投資在一個樂園，何不投資在100個細區、文青嘢？讓旅客來一次都不夠。這個將會是未來整體旅遊趨勢」。