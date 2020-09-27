聯國會議 英批北京立港國安法滅異見 中方斥散播假信息

英國主管人權和聯合國事務的外交部國務大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）在會議上指出，港區國安法允許部分案件在內地審理，「在那裏被告經常在未被起訴下或無法接觸律師情况下，遭長期拘留。我們亦對中國的司法獨立、法律正當程序及酷刑報告感憂慮」。他呼籲中國履行《中英聯合聲明》的承諾，保障港人權利和自由，並尊重香港司法獨立。

羅冠聰挪威演說

籲杯葛中國監視軟件

劉玉印同日反駁稱，港區國安法實施後，一些外部勢力攻擊抹黑中國，是因為他們不能像以前那樣「肆無忌憚地」利用香港從事危害中國國家安全的活動。他又引述聯合國消除種族歧視委員會報告稱，近年英國種族歧視和種族主義犯罪顯著上升，質疑「這樣一個踐踏人權的國家，有什麼資格和臉面充當『人權教師爺』」。

另外，前香港眾志創黨主席羅冠聰同日在奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）發表英文演說，稱自己因港區國安法流亡海外，「北京說國安法是給香港的禮物，其實是惡魔的毒藥。如果我留在香港，可能面臨終身監禁，原因僅是因為我呼籲全球各國，要求北京停止侵害人權」。他呼籲網民多分享香港的消息，以及杯葛會監視使用者的中國軟件，又說「願我有生之年能再次看到，維多利亞港上方美麗的天際線」，最後用廣東話喊出「光復香港，時代革命」口號。總部設在紐約的人權基金會每年在挪威奧斯陸舉辦奧斯陸自由論壇。

（路透社/新華社/中央社）

（港區國安法）