稱被「國安部」警恐嚇 涉藏械理大生還押

案件由國安處高級督察負責

根據控罪書，案件目前由一名警方國家安全處（行動及調查）高級督察負責。控罪指稱，被告呂世瑜（23歲）於9月24日，在粉嶺欣盛苑欣耀閣一單位內管有槍械，即一支胡椒彈手槍及兩個胡椒彈彈匣；於同日同地在沒有工業貿易署長發出的進口許可證下，輸入14個防毒面具、3個防毒面具濾芯及1件防彈背心；以及於同日同地管有兩把分別長26厘米和30厘米的軍刀，以及1支伸縮警棍。

控方透露，被告9月23日涉在社交媒體上聲稱可出售一支胡椒彈手槍，警方根據資料到涉案單位，檢獲胡椒彈槍、彈匣及其他涉案物品。裁判官拒絕被告保釋申請，被告須還押至11月20日再訊，以待警方進一步調查，以及檢驗胡椒彈手槍與相關器具。

【案件編號：TMCC1733/20】

（港區國安法）