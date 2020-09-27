海外法律學者預料：港法庭更順從政治機關

程潔：法庭解釋國安法需更有創意

港大法律學院昨舉辦網上論壇「『一國兩制』和港區國安法：反思與前景」，加拿大英屬哥倫比亞大學法學院副教授程潔表示，在1997年之後香港法庭的權力增大，但對比李國能任終審法院首席法官的時期和馬道立在任時期，已可見法庭逐漸變得溫和，相信國安法立法後香港的法庭不會如以往積極，會更順從中央和香港的政治機關，日後法庭解釋港區國安法條文時需更有創意。

指中央介入

因港府無法處理身分認同

程潔又說，港區國安法立法後，中央可直接介入港府架構，包括透過國安事務顧問直接參與管治，相信未來香港行政機關會更依賴中央。她認為中央之所以要直接介入特區架構，是因為以往的政府架構無法處理港人身分認同問題。

陳弘毅：難預計順從否

未來實施取決中美關係

同場的港大法律學院鄭陳蘭如基金憲法學教授陳弘毅回應時說，很難預計法庭會更積極還是更順從（deferential），而警方和律政司如何解讀港區國安法條文亦很重要，如果他們將條文解讀得很闊，就會有很多案件被帶上法庭，法庭就有更大責任解讀條文。

陳弘毅說，中央推港區國安法最主要原因是反修例運動，他估計港區國安法未來的實施要取決於中美關係，現時的發展令人擔心。他說，香港政客亦有重要角色，若民主派繼續採取對立、不合作方式，前景堪憂，例如中央已決定延長立法會任期，若民主派仍選擇不合作、不參與延長任期，政治危機和管治問題難有出路。

陳又說，認同港人有身分認同問題，中央推港區國安法可阻止分裂國家，但無法阻止市民思考，亦難改變港人身分認同。他舉例說，政府不能強迫市民在選舉中支持建制派，市民仍會以自己政治立場和參選人立場來投票；政府可以取消部分參選人資格（DQ），但不可能DQ全部民主派參選人。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，法庭判決是取決於法官，港區國安法訂立後的行政和司法機關的關係需要一段時間才看到，要累積一定案例才看到。他相信，審判港區國安法的法官不會因為是由特首任命，而刻意在判決上取悅行政機關。

明報記者

（港區國安法）