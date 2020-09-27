施救見效 患癌「樹王」葉漸豐 專家稱罕見 籲康文署續監察

「確診」13年 樹冠不對稱仍多處腐爛

九龍公園「樹王」約三分之一樹幹於2007年8月13日倒下，為本港樹木保育敲響警鐘。事發至今13年，長春社一直定期監察古樹情况，總監蘇國賢檢視9棵古樹，除了其中一棵位於九龍塘的象耳豆已於2014年被移除，其餘8棵「樹王」仍「健在」，包括九龍公園的「樹王」。

蘇國賢說，2007年「樹王」倒塌前已發現該樹健康急速轉差，大部分葉片脫落，後來約三分之一樹幹倒塌，康文署用盡方法救樹，包括擴闊樹圈、以竹筒引導氣根落地、加設支架承托樹幹等；長春社2012年檢視該樹，發現它重新長出葉片，數量較2007年多出10倍，但大部分是「自救」的水橫枝，而康文署亦驗出大樹患了褐根病，情况不樂觀。

蘇國賢上月再到上址視察，發現該樹的樹冠雖較1997年縮小，但健康已明顯改善和穩定，惟葉片較正常小；枯枝不多，長出大量嫰葉，認為康文署的救樹措施有效，罕有把感染褐根病的樹王「救回」。

不過，他指「樹王」其中一邊枝條不斷生長，與另一邊不對稱，若不修剪可能會增加樹身負荷再倒塌，而樹身仍有多處腐爛，促康文署為樹王修剪樹冠，並繼續監察其結構，希望市民有一天可再在樹王下乘涼。

康署：每3個月檢查 修樹設纜索固定

康文署回覆本報查詢時表示，該署現時為古樹名木編號 LCSD YTM/97的細葉榕、即「樹王」每3個月做一次全面檢查及護理工作，包括修剪樹冠、移除枯枝、設置纜索穩固樹木及在有需要時施放除害劑等。至於該樹早前染上褐根病，康文署稱現時該樹雖有部分枝幹有腐爛情况，但健康狀况平穩，未呈現葉片稀疏及枯黃葉片等症狀。

明報記者 馬耀森