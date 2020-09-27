不同意黨友 曾鈺成指量刑委會損司法獨立

曾鈺成在now《大鳴大放》指出，設立量刑委員會在檢視、不讓法官胡亂判刑，是影響司法獨立；監察委員會一樣，有一般市民參加去監察、向法官施壓，他認為這很難脗合司法獨立的概念。

葛珮帆不認同：英亦設委會

湯家驊：港英美不能相比

周浩鼎沒有回應曾鈺成的言論。葛珮帆說她尊重司法獨立，她認為司法獨立是指法官在審案期間不受干預，不覺量刑委員會影響司法獨立。她稱，海外例子如英國是由法律界和非法律界人士組成量刑委員會，就某類案件訂量刑指引。葛珮帆指香港都有量刑指引，問題是外界不知道，例如過去一年沒有就反修例案件做量刑指引，「有部分（案件）判得重、部分判得輕，令市民有質疑是否公道」。她批評，終院首席法官馬道立在上周三的聲明未能釋除社會疑慮。

湯家驊回應稱，他認同若設上述兩個委員會會損害司法獨立。他指香港不能與英國、美國相比，據香港《基本法》的第2條和第85條，香港有獨立的司法權和終審權，法院獨立審判，不受任何干涉，若成立上述委員會很大可能違反上述兩條。

張達明稱只應由法改會研究

張達明接受查詢時表示，他並非一刀切反對，要視乎量刑委員會的組成和職能，但應由行之有效的法改會做廣泛研究、諮詢，權衡利弊後作出建議。他認為，建制派想做的不是普通改革，而是針對法官、對某些判決強烈不滿，有政治原因去做。

張達明稱現時社會對政府不信任，會質疑政府委任成員是否持平、有公信力，是否全無政治考慮。他強調本港的司法制度正十分動搖，如設上述委員會只會令人更擔心。