稱可能中央有人對部分法官失信心 曾鈺成籲司法機構處理投訴更透明

郭榮鏗指毋須「爭取」中央信心

法律界議員郭榮鏗回應稱，不認同司法機構需要所謂「爭取」中央信心的說法。但他指司法機構網站上並無清楚顯示整個投訴法官的流程，的確會令市民對程序不理解，因而產生誤會，建議把相關流程清楚顯示。

曾鈺成昨在now《大鳴大放》節目上表示，馬道立在聲明提到法官是純粹根據法律判案，不應根據政治。他指出，「法官都是人，社會爭拗無可能對他無影響，加上有些法官在判案時流露了自己的傾向」，認為設量刑委員會影響司法獨立，但認為「若司法機構對法官行為的投訴，包括他判案時的說話，處理的透明度更高，或者有些好處」。

湯家驊：一般「面訓」 少公開譴責

湯家驊回應查詢，說沒有中央人士接觸他稱對本港司法機構失信心。他指司法機構處理法官投訴，一般只有「面訓」，甚少公開譴責，無聽過有法官因被投訴而被辭退。他認同司法機構應提高透明度處理對法官投訴，並希望律政司在有上訴理由下多引用上訴機制，透過上級法庭的判辭如何審視下級法庭的判決，回應社會質疑。

郭榮鏗回應稱司法機構職責並非要討好任何人，而是按法例、程序及證據，公平、公正及公開處理法律糾紛。他說，非常遺憾過去的一年多，政治檢控依舊嚴重、個別法官發表偏頗言論令市民失望，中央強頒《港區國安法》等，也是令市民對本港法治失去信心的一大因素。他重申有關法官的投訴只應由司法機構內部處理。

司法機構：倘投訴多 調查結果官網公布

司法機構網頁上，有欄目關於如何就法官行為作出投訴，但未詳列司法機構處理投訴的過程。司法機構回覆稱，就法官的行為作投訴，會由相關法院領導按既定程序處理，最終負責是終院首席法官；司法機構在《年報》中定期公布關於投訴的統計數據，自7月13日開始，當公衆就任何一宗備受爭議的案件作出大量投訴時，會在司法機構網頁上公布處理該等投訴的調查結果和有關結果的理據。

2019年司法機構按機制處理368宗針對法官及司法人員的投訴，當中353宗與司法或法定決定有關，10宗與法官行為有關，以及5宗覆核個案；針對法官行為的投訴中，沒有投訴證明屬實。

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