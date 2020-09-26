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港聞
2020年9月26日星期六
港聞二
惠康凍價300產品 多自家品牌 消委會：應優先考慮常買產品 學者：全單打折更實際
市民無留意有標籤：不因折扣隨便入貨
議員批保就業不足促派錢 張建宗反對
泛民促見12港人家屬 張建宗：勿離題浪費時間
環團化驗 槍會山坡鉛超標逾200倍 學者：嚴重過電子垃圾拆解場
污染水源可收地 區議員批地署塞責
學者：難證污染食水 環署控污染土地較易
一成重症者抗體攻擊自身 削免疫力病情易惡化 團隊：助研個人化治療
林鄭：基本遏止第三波 料冬季疫情更大
醫局問「缺勤」原因 員工陣線籲聯絡工會統一回覆
迪園重開 遊客合照保持距離
海洋公園下月減薪5%至15%
心臟衰竭早產女嬰小秋彥 父母盼奇蹟冀各界祝福
「有些人獲感化令 上訴庭認為不值得」 童黨打人判感化 官籲珍惜
公僕宣誓 聶德權稱有申訴機制 梁籌庭：現職憂入罪噤聲
明日大嶼民意兩極 本研社：恐成施政炸彈
修警例爭議 鄧炳強：助「真採訪記者」行近 記協：警不斷擴封鎖區
小一自行收生截止 有北區校接表升三成
女子虐初戀男罪成還押小欖
環保袋藏嬰屍 17歲女涉殺嬰被捕
涉謀殺「么鳳」後人還押病亡 女死者患嚴重抑鬱曾臉癱中風
瀝源邨火 街坊：死者祖母大堂控訴被孫打
尊子漫畫
【Emily】戴耀廷探快必 街坊截糊
【Emily】戴黑框眼鏡 鄧炳強話為增殺氣
【Emily】龍捲風隔15年再現 機場轉20分鐘
【Emily】泛民民調提前有結果 鍾庭耀感安慰
【Emily】裝一盞交通燈等8年 區議員：官僚害人
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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