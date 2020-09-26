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瀝源邨火 街坊：死者祖母大堂控訴被孫打

【明報專訊】沙田瀝源邨榮瑞樓前日發生的奪命三級火，重案組、政府化驗所人員昨日繼續於現場蒐證及調查起火原因，涉事5樓單位嚴重焚毁，大部分物件已燒成灰燼，走廊牆身嚴重熏黑。被發現於單位燒焦的37歲姓陳男子，家屬昨早到富山公眾殮房辦理認屍手續，離開時神情哀傷。

腳傷頭濕只著一拖鞋 單位其後起火

居住8樓的街坊譚婆婆表示，前日事發前目睹陳的祖母坐在大堂，「個頭好似濕晒，隻腳傷咗，只著得一隻拖鞋」，頭上有懷疑雞蛋殼。操鄉音的祖母似是不停指罵，並向譚表示「個孫打我，拎起隻鑊掉埋嚟」，因她腳部受傷流血，譚續要求保安協助報警。約10多分鐘，救護員將祖母送上救護車時，「啲人（住客）就喺樓梯衝落來，大叫『火燭呀』」。譚婆婆其後與其他居民疏散至安全地方，見到火場對面單位老婦爬出晾衫架待救，曾向她大叫「消防嚟緊」。

附近一間食肆負責人張先生表示，當日知悉火警，遂返店舖查看，見到大批居民未能返回寓所，其後接獲區議員要求，即時聯絡「深水埗明哥」，約個多小時製作逾百「熱辣辣」飯盒，送到現場派予受影響居民，亦有麵包店捐出百多個豬仔包予街坊果腹。

區議員岑子杰昨到場視察後表示，5樓上下樓層的居民生活大致回復正常，工人已修復部分被爆破鐵閘大門的單位，但由於涉事單位對開的一段走廊嚴重熏黑、電線受損，地上亦有積水，充斥強烈燒焦氣味，部分已解封單位的居民仍未能返回寓所。另外，大廈部分升降機昨日仍暫停服務，有待工人搶修。

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