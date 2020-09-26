涉謀殺「么鳳」後人還押病亡 女死者患嚴重抑鬱曾臉癱中風

同倒卧酒店房間 男子死亡

死者為張燕琼（終年60歲）。死者丈夫袁志威昨供稱，死者一直有糖尿病及情緒問題，亦曾臉癱，在2017年退休任家庭主婦。袁在2018年12月20日接獲警方通知，死者疑自殺被送往律敦治醫院，4日後警方通知袁到灣仔警署陪同死者錄口供，袁才知死者被控謀殺。

袁續稱，死者先在小欖精神病治療中心還押，其後轉至大欖女懲教所，並於2019年5月初因左臉臉癱及缺血性中風而留院，同月出院。同年6月8日死者因暈倒並送院。袁抵達醫院後，醫生告訴他，死者心臟曾停頓13秒，腸及胃之間有破洞，流血不止，死者延至翌日早上不治。

庭上讀出兩份分別由律敦治醫院急症科及內科醫生撰寫的醫療報告，當中提及2018年12月20日，一名酒店職員發現死者與另一男子倒卧在酒店房間內，男子當場證實死亡，而死者送院後「神志清醒但昏昏欲睡」；醫生隨後診斷被告有高度抑鬱症及高度自殺傾向。不過小欖精神科醫生報告指出，被告患失眠，去年5月她情緒平靜，無自殺及暴力傾向。

囚友稱死者曾欲尋死 但無自殘

死者於大欖的囚友黃曉彤表示，死者曾提及還押「好難受、接受唔到」，並指死者因不能接受被控謀殺、難以適應還押生活，及「對唔住屋企人」而欲尋死，但未有做出傷害自己的事。案件今續。

【案件編號：CCDI517/19】