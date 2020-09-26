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女子虐初戀男罪成還押小欖

【明報專訊】32歲男子前年參加「極速約會」覓到39歲初戀女友，兩人就性事及置業問題有分歧，女友涉在寓所向男子施虐，包括風筒吹其私處。女友受審後，昨被裁定4項有意圖傷人罪成，餘下1項襲擊致造成身體傷害罪脫。法官表示，男事主作供誠實可靠，反而女被告自辯時謊話連篇；被告作為事主的初戀情人，在5個月內連番施襲，導致被告苦不堪言，心情猶如坐過山車般大起大落。

索精神心理報告 下月判刑

被告麥凱晴（又名麥嘉雯）於九龍城裁判法院暫代區域法院聽取裁決。案件押後至下月16日判刑，其間被告須還押小欖精神病治療中心，以待索取精神科、心理及背景報告。控方透露，被告有一次襲擊致造成身體傷害罪的案底，涉及2013年持金屬凳毆打外傭頭部。

官：初戀最美 令事主苦不堪言

暫委法官張天雁表示，本案重點在於事主X身上的傷痕如何造成，X供稱遭被告襲擊，並在盤問下不受動搖，法庭決定接納其口供。

對於辯方質疑X遭被告虐打後沒有告知任何人及即時求診，張官表示X以一級榮譽在大學畢業，案發時在科技公司賺取3.5萬元月薪，學術能力優秀，但這不代表他懂得處理親密關係。張官引述諺語指「初戀是最美好的」（there is no love like the first），X當時初嘗戀愛滋味，即使被告屢次在身體及精神上傷害X，X都啞忍，情况如同一般家暴案件。

X作供時憶述被告不滿其性事表現，接連以剪刀插其胸口、滾水淋大腿及風筒吹私處等。被告自辯時卻強調，傷勢由X自殘造成。張官直指被告的說法荒謬，因為被告聲稱深愛着X，竟然從沒嘗試阻止對方自殘，明顯沒有道出真相。

被告面對4項有意圖傷人罪，分別涉及4次襲擊事件，張官認為X作供可信，並與醫療報告內容脗合，裁定被告4罪成立。惟餘下的襲擊致造成身體傷害罪橫跨兩個月，張官表示X提及遭撼頭撞牆的供辭不太準確，基於技術理由將被告脫罪。

【案件編號：DCCC1193/18】

相關字詞﹕區域法院 施虐 襲擊致造成身體傷害罪 初戀

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