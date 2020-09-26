修警例爭議 鄧炳強：助「真採訪記者」行近 記協：警不斷擴封鎖區

鄧炳強表示，過去一年有些「穿黃背心的疑似記者」曾做出違反過去正常採訪原則的事，包括參與遊行、刻意阻撓警方工作讓疑犯逃走、攻擊警員及搶犯等。「所有記者，包括這些黃背心，我稱為『任何人記者』，記協也說人人都是公民記者，我同意，任何人都有權用相機拍攝記錄，但（我們）不能確定他們是否真的不會對我們構成危險。所以針對這些黃背心『任何人記者』，唯有將橙帶圍起，採訪的人在外面。」

鄧：與政府「一體化」 信新聞處登記準則

他說，一些穿黃背心的「任何人記者」在橙帶外可繼續採訪，而真正採訪的記者，就可在一些場景下行近一些工作。他強調警方在「陽光底下做任何嘢」，不會「驚記者」。他認為，今次修改通例的做法是與政府做法「一體化」，稱政府一向有制度，新聞處登記有準則，警方相信新聞處的專業判斷，不是由警方挑選什麼記者。

記協發聲明指出，問題出於警方過去一年多在公眾地方及衝突現場劃設封鎖區，範圍愈來愈廣，身處封鎖範圍外傳媒根本難全面拍攝、觀察及報道，變相剝奪公眾知情權。警方濫用封鎖區外，又以行政手段限制傳媒採訪自由，目的昭然若揭。記協促特首立即指示警撤修訂。