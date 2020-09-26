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公僕宣誓 聶德權稱有申訴機制 梁籌庭：現職憂入罪噤聲

【明報專訊】公務員事務局長聶德權本周二會見部分公務員團體，聽取對公務員宣誓意見。聶德權昨稱，公務員即使在社交帳戶以私人設定留言，亦有可能被公開，若公務員網上公開言論招致質疑，當局會小心研究跟進。他強調，現行機制「睇事實、證據」，有申訴機會。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，有公務員得悉有關宣誓消息後不敢多評論，以免被「以言入罪」。

現職需否簽 聶：蒐意見偕律政司研究

聶德權昨見記者時稱，今年7月起新入職公務員簽聲明擁護《基本法》和效忠香港特區，是聘用條件一部分，下月會發通告予部門作有關安排。被問到違反誓言後果，聶稱擁護基本法是「每個人責任」，若公務員不擁護基本法、不效忠特區，一定有相關言行才會產生違反誓言的質疑，當局會審視及跟進，最嚴重據《港區國安法》第35條，倘法庭判該人觸犯危害國家安全罪行會撤職。

聶德權強調，擁護基本法和效忠香港特區是公務員一貫責任和要求，簽聲明安排是想令公務員更意識到責任和要求。他昨被問到批評政府是否等於違反誓言時稱，《公務員守則》清楚指出，當政府作出決定成為政策，公務員團隊要上下一心解釋和執行，基本法保障市民言論自由，但公務員言行要與身分相稱，不應實際上或觀感上與身分衝突。

至於現職公務員簽相關聲明，聶德權稱會在蒐集意見後與律政司再研究，才敲定落實有關安排。

工會：受歡迎職系求職人數跌

梁籌庭昨在港台《千禧年代》稱，現職公務員對有關宣誓和簽署感憂慮，促局方清晰交代指引，又提及部分過往受踴躍申請的職系求職人數下跌，估計因求職者看到不明朗因素，令工作吸引力減低而令投考意欲下降。

梁籌庭稱，對新入職者而言是「願者上釣」，但對於現職公務員須否宣誓或簽署文件、轉職或升職是否屬「就任」須宣誓，以及不簽署的後果等仍未清楚。

相關字詞﹕聶德權 梁籌庭 公務員宣誓 港區國安法 言論自由

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