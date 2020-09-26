「有些人獲感化令 上訴庭認為不值得」 童黨打人判感化 官籲珍惜

本案第五被告、16歲少年昨在父親陪同下出庭。辯方求情稱，被告現職洗車工作，他已知錯，以後會遠離壞朋友。

稱事主擅傳裸照及被告打人同不對

裁判官水佳麗稱，年輕情侶喜歡把裸照發送予對方，「但可能下一刻已經分手」，形容這是年輕人常見的毛病。

水官表示，控方案情稱事主擅自將女童裸照傳開，行為固然不對，但被告在女童號召下襲擊事主，同樣欠缺道德，「諗都唔諗就出手打人，同黑社會無分別」。

水官引述感化報告稱，被告的家庭有不少問題，令他自卑心重，案發時為逞英雄而出手打人，勸勉他日後好好做人和工作，這樣才可獲朋輩認同。

水官最終按感化官建議，判被告接受12個月感化令，其間須宵禁等。散庭前水官特別向被告稱：「有啲人畀咗感化令，但上訴庭認為唔適合、唔值得畀，所以珍唔珍惜係閣下嘅事。」被告點頭示意。

早前兩案判感化 上訴庭指過輕

翻查資料，水官近期為兩名牽涉汽油彈案的未成年被告判刑，其中15歲少年感化18個月，其中9個月須住感化院舍；15歲少女感化12個月。律政司在兩宗案件均申請刑期覆核，上訴庭認為水官判刑過輕，早前改判少年入勞教中心，少女一案則押後裁決。

【案件編號：TMCC1221/20】