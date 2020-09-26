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心臟衰竭早產女嬰小秋彥 父母盼奇蹟冀各界祝福

【明報專訊】僅29周大的女嬰小秋彥因心臟衰竭，上月底緊急剖腹出生，僅一個月就經歷過爆肺，又接受了四、五次手術，目前仍未脫離危險。小秋彥父母在網上說出女兒的經歷，希望各界能一起祝福打氣，最希望終有一天可帶着小秋彥看看醫院外的世界。

社交網站專頁「未得歸家的小秋彥」發布了瑪麗醫院一名早產女嬰對抗病魔的經歷。小秋彥經產檢發現出現心臟衰竭、身體多處器官現積水，於上月26日、僅29周大時透過緊急剖腹分娩出生，當時僅重1.18公斤，出生後即送入瑪麗醫院深切治療部搶救。

小秋彥出生後曾出現「爆肺」，經歷多次輸血，亦需要裝上外置心臟起搏器和插肺喉引流積水，至今接受過四、五次大小手術，目前未脫離危險。小秋彥父母形容女兒過去一個月已兩次逃出「鬼門關」已「好叻」，又希望各界能為女兒祝福打氣，說「媽媽知你辛苦啦，但都想你繼續努力，捱過去，我和爸爸等着你回家呀！希望上天可以眷顧小秋彥， 爸爸媽媽好想帶她出去看外面的世界！」

醫生：胎兒心衰竭十分罕見

中文大學醫學院婦產科學系教授譚永雄表示，胎兒出現心臟衰竭十分罕見，相信發生率少於一萬分之一，出現心臟衰竭可能因為心臟結構異常、心臟肌肉問題、貧血、病毒感染等，心衰竭可致胎兒多器官積水。他說，治療方法視乎成因，舉例如因貧血引起，可為胎兒輸血改善情况；如因孕婦有甲亢引起也可透過藥物改善，存活率視乎病情嚴重性而異。

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