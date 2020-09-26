海洋公園下月減薪5%至15%

最低工資無共識 羅致光：政府不評論

海洋公園今年5月獲立法會財委會通過撥款54億元，園方昨宣布為配合園區重開，10月1日起取消員工放無薪假安排，改為全面復工和視乎職級減薪5%至15%，相關安排年底再作審視。海洋公園表示，疫情持續已久，市場環境未見逆轉迹象，需持續實行嚴格成本管理，謹慎使用政府撥款。

黃國：不調整如減薪 郭振華：最重要有工開

工聯會理事長黃國昨在港台節目「千禧年代」表示，近兩年通脹達4.8%，若最低工資不調整，相當於減薪，而現時領取最低工資的只有兩萬人，不認同資方所指會有「漣漪效應」。黃說，最低工資應追上通脹，調整至39.3元，批評政府在勞資雙方討論中沒有盡責任。

工業總會名譽會長郭振華在商台節目「在晴朗的一天出發」稱，僱主對經濟前景沒有信心，而低收入家庭最重要是有工開，若僱主和僱員一起「捱」，仍可保住就業機會。被問及若來年經濟情况轉好，是否應提早上調最低工資，郭說市場有調節機制，若經濟轉好，工資水平自然會提高，最低工資兩年一檢做法難以改變。

中大社會工作學系副教授黃洪認為，以往討論最低工資都是看之前的數據，資方用未來經濟不景為由反對加最低工資是「搬龍門」，而據他之前的計算，工資要足夠養自己和家人的「生活工資」水平應在57.4元，「如果最低工資37.5元無法養家，為何要設立最低工資？」

黃洪又認為，政府在勞資雙方討論最低工資的過程中不夠積極，政府起碼應定下一些準則、標準，例如要求最低工資調整幅度起碼要達通脹水平或全港僱員工資的平均加幅，否則與由市場自由調節無異，失去設立最低工資的意義。