一成重症者抗體攻擊自身 削免疫力病情易惡化 團隊：助研個人化治療

逾九成屬男性 部分患者有先天免疫病

香港大學醫學院兒童及青少年科學系有份參與的「 2019冠狀病毒病人類基因計劃」國際大型研究，檢查了987名不同年齡層的嚴重病人，發現超過10%病人的血液出現會攻擊體內干擾素的自身抗體，猶如中和了體內干擾素而削弱免疫力，而其中95%是男性。

研究亦對超過650名嚴重新冠病毒病人的血液樣本進行了基因分析，當中包括入住深切治療部的年輕病人、身體健康但在感染後卻有生命危險的長者，發現有約3.5%人本身因基因缺損而有先天性免疫病。港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆解釋，一型干擾素是人體內的第一線免疫力，能抑制病毒複製，但約3.5%嚴重病人因基因缺損未能產生一型干擾素或一型干擾素未能抵抗病毒，令病情嚴重。

研究指出，上述結果首次解釋了為何個別患者較同齡患者病情更嚴重，亦同時提供首個分子層面的解釋，為何男性患者的死亡率比女性高。研究結果已於學術期刊《科學》（Science）發表。

血漿分離術可洗走攻擊自身抗體

劉宇隆說，研究有助揭示未來個人化治療方案的新方向，他舉例日後可考慮檢查嚴重病人身上是否帶有攻擊自身的抗體，如有，可用血漿分離術「洗走」有關抗體，減低攻擊自身免疫系統情况。他續說，如驗出嚴重病人有基因缺損導致體內干擾素不足，可處方一型干擾素改善病情，研究亦進一步確立目前香港為新冠病人處方干擾素是有效療法的原因。

他續說，研究亦反映若日後使用康復者血漿治療前，可能需要先檢查血液是否含有攻擊自身的抗體，免使用後可能令病人病情更嚴重。劉宇隆認為如果研究結果廣受科學界接納，相信全球各地會開始就個人化治療開各種臨牀研究計劃。

「 2019冠狀病毒病人類基因計劃」是一項大型國際研究項目，參與機構包括港大醫學院兒童及青少年科學系在內的50多所研究中心，和來自全球各地的數百間醫院，上述研究是首批研究成果。

明報記者

（疫情第三波）