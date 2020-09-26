學者：難證污染食水 環署控污染土地較易

【明報專訊】綠惜地球去年中揭發，香港槍會附近一帶林地佈滿大量霰彈槍的鉛珠，引水道亦有子彈彈塞及飛靶碎片。事件曝光後，水務署曾派員蒐證並票控槍會，惟槍會技術性脫罪。綠惜地球昨再揭發，槍會附近林地泥土重金屬嚴重超標，但浸大生物系主任黃煥忠認為，水務署要證明水塘食水遭含重金屬的泥土污染有困難，其他部門如環保署引用土地污染相關法例執法會更有效，不明相關部門為何遲遲不採取行動。
黃煥忠稱，水塘有一定存水量，即使有污染物落入水塘亦會被稀釋，水務署要驗出食水遭污染已不易，之後又要再蒐證，證明在集水區範圍內泥土含重金屬經集水設施流入水塘，污染食水的難度更高，認為其他規管土地的部門的執法門檻反而較低。
不解只水署票控 其他部門不行動
據了解，去年事件曝光後，不止水務署調查蒐證，惟只有水務署提出票控。環保署昨稱會配合其他部門跟進行動，「提供有關取樣及檢測等技術意見」。
荃灣區議會環境、衛生及氣候變化委員會主席譚凱邦認為，現時有證據顯示槍會附近山坡受鉛珠污染，環保署應考慮用污染相關的條例檢控槍會，而漁護署應該用《郊野公園條例》作出檢控。至於《水務設施條例》第30條僅規管污染水務設施部分的水中的行為，不涵蓋集水區泥土，譚認為難以證明水源經受污染泥土進入引水道，按今次化驗結果，難以動用第30條檢控。
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