學者：難證污染食水 環署控污染土地較易

黃煥忠稱，水塘有一定存水量，即使有污染物落入水塘亦會被稀釋，水務署要驗出食水遭污染已不易，之後又要再蒐證，證明在集水區範圍內泥土含重金屬經集水設施流入水塘，污染食水的難度更高，認為其他規管土地的部門的執法門檻反而較低。

不解只水署票控 其他部門不行動

據了解，去年事件曝光後，不止水務署調查蒐證，惟只有水務署提出票控。環保署昨稱會配合其他部門跟進行動，「提供有關取樣及檢測等技術意見」。

荃灣區議會環境、衛生及氣候變化委員會主席譚凱邦認為，現時有證據顯示槍會附近山坡受鉛珠污染，環保署應考慮用污染相關的條例檢控槍會，而漁護署應該用《郊野公園條例》作出檢控。至於《水務設施條例》第30條僅規管污染水務設施部分的水中的行為，不涵蓋集水區泥土，譚認為難以證明水源經受污染泥土進入引水道，按今次化驗結果，難以動用第30條檢控。