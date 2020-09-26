港聞

港聞二

污染水源可收地 區議員批地署塞責

【明報專訊】香港槍會自1960年代獲政府批出近6.5公頃土地，每年僅需付1000元，地契列明承批人應避免污染集水區，否則地政總署可收回土地。有區議員批評署方手執「尚方寶劍」，但多年來失職致射擊垃圾堆積如山。

槍會稱已開始清理

地署：倘違契會執行條款

本報向地政總署查詢對槍會的跟進行動，地政總署回覆稱，槍會本月初向荃灣葵青地政處表示已暫停用地內射擊活動，並已展開清理射擊殘餘物及加建圍欄以防止殘餘物流出；地政處知悉相關部門已到現場視察，確認槍會有否遵守地契條款要求。署方稱地政處必要時會尋求法律意見，如證實違反地契條款，會執行條款。

香港槍會1949年成立，1973年搬到荃灣荃錦公路旁。槍會於1961年獲政府按《私人遊樂場土地契約》到現址運作，以每年1000元象徵式地價批出約6.49公頃土地；新一份契約到2027年6月屆滿。

待他部門蒐證始動 環團斥縱容

根據香港槍會所屬地段、荃灣市地段419號的地契，條款列明承批人應避免污染集水區；若承批人違反地契條款，地政總署可追討賠償，最嚴重可動用權力收回土地。荃灣區議會環境、衛生及氣候變化委員會主席譚凱邦斥責地政總署「歎慢板」，署方手執「尚方寶劍」收回土地，多年來失職致槍會射擊垃圾堆積如山。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝批評，地政總署態度懶散消極，署方曾在本月初荃灣區議會通過「打擊槍會污染環境行為」臨時動議時稱，待其他部門蒐證完才考慮執法，楊認為是變相縱容污染行為。

香港槍會年報顯示，該會目前有約1140萬累積盈餘，而按民政事務局文件，槍會2018年有420名會員。該會網頁指會籍有終身、普通及附屬會員3種，會費分別為30萬、15萬及10萬，普通會員每年需交9600元年費。本報查閱槍會的財務報告，顯示該會2018年有約470萬元收入，但扣除開支後只有約16.3萬元盈利。

相關字詞﹕荃灣區議會 綠惜地球 譚凱邦 香港槍會

上 / 下一篇新聞

惠康凍價300產品 多自家品牌 消委會：應優先考慮常買產品 學者：全單打折更實際
惠康凍價300產品 多自家品牌 消委會：應優先考慮常買產品 學者：全單打折更實際
市民無留意有標籤：不因折扣隨便入貨
市民無留意有標籤：不因折扣隨便入貨
議員批保就業不足促派錢 張建宗反對
議員批保就業不足促派錢 張建宗反對
泛民促見12港人家屬 張建宗：勿離題浪費時間
泛民促見12港人家屬 張建宗：勿離題浪費時間
環團化驗 槍會山坡鉛超標逾200倍 學者：嚴重過電子垃圾拆解場
環團化驗 槍會山坡鉛超標逾200倍 學者：嚴重過電子垃圾拆解場
學者：難證污染食水 環署控污染土地較易
學者：難證污染食水 環署控污染土地較易
一成重症者抗體攻擊自身 削免疫力病情易惡化 團隊：助研個人化治療
一成重症者抗體攻擊自身 削免疫力病情易惡化 團隊：助研個人化治療
林鄭：基本遏止第三波 料冬季疫情更大
林鄭：基本遏止第三波 料冬季疫情更大
醫局問「缺勤」原因 員工陣線籲聯絡工會統一回覆
醫局問「缺勤」原因 員工陣線籲聯絡工會統一回覆
迪園重開 遊客合照保持距離
迪園重開 遊客合照保持距離
海洋公園下月減薪5%至15%
海洋公園下月減薪5%至15%
心臟衰竭早產女嬰小秋彥 父母盼奇蹟冀各界祝福
心臟衰竭早產女嬰小秋彥 父母盼奇蹟冀各界祝福
「有些人獲感化令 上訴庭認為不值得」 童黨打人判感化 官籲珍惜
「有些人獲感化令 上訴庭認為不值得」 童黨打人判感化 官籲珍惜
公僕宣誓 聶德權稱有申訴機制 梁籌庭：現職憂入罪噤聲
公僕宣誓 聶德權稱有申訴機制 梁籌庭：現職憂入罪噤聲
明日大嶼民意兩極 本研社：恐成施政炸彈
明日大嶼民意兩極 本研社：恐成施政炸彈
修警例爭議 鄧炳強：助「真採訪記者」行近 記協：警不斷擴封鎖區
修警例爭議 鄧炳強：助「真採訪記者」行近 記協：警不斷擴封鎖區
小一自行收生截止 有北區校接表升三成
小一自行收生截止 有北區校接表升三成
女子虐初戀男罪成還押小欖
女子虐初戀男罪成還押小欖
環保袋藏嬰屍 17歲女涉殺嬰被捕
環保袋藏嬰屍 17歲女涉殺嬰被捕
涉謀殺「么鳳」後人還押病亡 女死者患嚴重抑鬱曾臉癱中風
涉謀殺「么鳳」後人還押病亡 女死者患嚴重抑鬱曾臉癱中風
瀝源邨火 街坊：死者祖母大堂控訴被孫打
瀝源邨火 街坊：死者祖母大堂控訴被孫打
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】戴耀廷探快必 街坊截糊
【Emily】戴耀廷探快必 街坊截糊
【Emily】戴黑框眼鏡 鄧炳強話為增殺氣
【Emily】戴黑框眼鏡 鄧炳強話為增殺氣
【Emily】龍捲風隔15年再現 機場轉20分鐘
【Emily】龍捲風隔15年再現 機場轉20分鐘
【Emily】泛民民調提前有結果 鍾庭耀感安慰
【Emily】泛民民調提前有結果 鍾庭耀感安慰
【Emily】裝一盞交通燈等8年 區議員：官僚害人
【Emily】裝一盞交通燈等8年 區議員：官僚害人