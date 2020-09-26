污染水源可收地 區議員批地署塞責

槍會稱已開始清理

地署：倘違契會執行條款

本報向地政總署查詢對槍會的跟進行動，地政總署回覆稱，槍會本月初向荃灣葵青地政處表示已暫停用地內射擊活動，並已展開清理射擊殘餘物及加建圍欄以防止殘餘物流出；地政處知悉相關部門已到現場視察，確認槍會有否遵守地契條款要求。署方稱地政處必要時會尋求法律意見，如證實違反地契條款，會執行條款。

香港槍會1949年成立，1973年搬到荃灣荃錦公路旁。槍會於1961年獲政府按《私人遊樂場土地契約》到現址運作，以每年1000元象徵式地價批出約6.49公頃土地；新一份契約到2027年6月屆滿。

待他部門蒐證始動 環團斥縱容

根據香港槍會所屬地段、荃灣市地段419號的地契，條款列明承批人應避免污染集水區；若承批人違反地契條款，地政總署可追討賠償，最嚴重可動用權力收回土地。荃灣區議會環境、衛生及氣候變化委員會主席譚凱邦斥責地政總署「歎慢板」，署方手執「尚方寶劍」收回土地，多年來失職致槍會射擊垃圾堆積如山。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝批評，地政總署態度懶散消極，署方曾在本月初荃灣區議會通過「打擊槍會污染環境行為」臨時動議時稱，待其他部門蒐證完才考慮執法，楊認為是變相縱容污染行為。

香港槍會年報顯示，該會目前有約1140萬累積盈餘，而按民政事務局文件，槍會2018年有420名會員。該會網頁指會籍有終身、普通及附屬會員3種，會費分別為30萬、15萬及10萬，普通會員每年需交9600元年費。本報查閱槍會的財務報告，顯示該會2018年有約470萬元收入，但扣除開支後只有約16.3萬元盈利。