環團化驗 槍會山坡鉛超標逾200倍 學者：嚴重過電子垃圾拆解場

漁署：多番要求仍無清理方案 水署：更嚴謹蒐證

本報昨以電郵向香港槍會查詢未獲回覆，致電亦無人接聽。漁護署回應稱，多番要求下槍會仍未提供清理射擊垃圾的方案，未來會提供資料予相關部門研究槍會有否違反契約條款。水務署則稱會更嚴謹地蒐證，若證明有人違法會採取法律行動，如提出檢控及追收費用。

綠惜地球與中大生命科學學院前副教授陳竟明8月14日到槍會附近山坡，抽取10個泥土樣本，其中8個位於香港槍會及大欖郊野公園範圍，其餘兩個位於槍會山坡200米外、城門引水道旁泥土作對照樣本，委託政府認可化驗所化驗；所有樣本均在集水區內採集。

8樣本重金屬皆超標 學者：證污染源自鉛粒

結果發現，在槍會附近山坡的8個樣本中，全部含有害重金屬鉛、砷及銻，僅一個樣本的砷含量不超標，而鉛及銻則8個樣本皆超標。當中鉛的濃度有6個樣本超標逾200倍，最高274倍；砷的濃度最高超標101倍；而銻的濃度最高超標429倍（見表）。至於兩個對照樣本，其含有的鉛、砷及銻，分別低於及稍高於標準。陳竟明認為此引證泥土污染源自槍會附近山坡的鉛粒。

陳竟明表示，看到結果後「呆了」，形容污染程度「比本港電子垃圾拆解場更嚴重」，是次化驗雖未能證實受污染泥土如何影響該處動植物生長，但他感覺山坡寸草不生，加上在山坡附近發現有牛，若動物誤食鉛珠可致死。他促請地政總署及環保署全面界定受污染的範圍及程度。

槍會契約地段與大欖郊野公園有重疊範圍。漁護署回覆稱，6月和8月收到槍會提交清潔射擊殘餘物的相片，但多番要求下該會仍未交代清潔詳情如日期、範圍、垃圾重量等。署方稱最近定期巡視中，仍發現重疊範圍內有射擊殘餘物，會繼續要求該槍會提交射擊殘餘物管理方案，並向相關部門提供資料，研究有否違反契約條款。

水務署回覆稱定期在城門水塘抽取水樣本，監測結果顯示水質正常，並正尋求法律意見，以更嚴謹地蒐證；若有證據證明有人違反《水務設施條例》，會採取法律行動，包括檢控及追收費用。環保署回應稱會配合其他部門跟進行動，提供取樣及檢測等技術意見。

污染泥土可流入水塘 水諮前主席倡槍會搬遷

水諮會前主席陳漢輝表示，集水區內收集的雨水是食水主要來源之一，集水區內不應存在任何污染源，包括綠惜地球在槍會附近山坡發現的鉛粒及膠塞等。他說，受重金屬污染的泥土會隨雨水流入水塘，雖然目前未能證明鉛粒來源，但認為槍會選址本身有問題，不應與集水區太接近，甚至在集水區內，政府長遠應與槍會商討，以換地方式搬遷至其他地方，徹底解決問題。

不過陳漢輝稱水塘有一定存水量，即使集水區內的泥土被重金屬污染，相信對食水水質影響有限，加上食水會經濾水廠處理才輸送給市民飲用，認為市民毋須過分擔心。