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議員批保就業不足促派錢 張建宗反對

【明報專訊】立法會昨召開特別財委會，審議第三輪防疫抗疫基金撥款，政務司長張建宗率領多名局長出席。多名議員批評保就業計劃未能直接幫助市民，促請政府全民派錢，張建宗表明反對，認為派錢不能針對指定群組，又稱政府預計財赤創新高，將突破3000億元屬「前所未見」。財委會昨共開會逾8小時，至晚上7時仍有多名議員等候提問，會議下周一再續。

政府表明無意再推第三輪保就業

政府向財委會申請撥款約236.7億元，較首兩輪抗疫基金大幅「縮水」，政府亦表明無意再推第三輪保就業計劃。民主黨黃碧雲表示，部分超級市場疫情下生意很好，質疑它們沒有申請保就業計劃的需要，又質問政府會否全民派錢1萬元。張建宗表示，全民派錢不能針對指定群組，不是用得其所的計劃，又預計第四波疫情將在冬季與流感一併到來，「年底有第二個挑戰，我們要做好兩手準備」。

民建聯倡取強積金 許正宇：不符目標

最新失業率維持6.1%，民建聯主席李慧琼稱，政府三輪防疫抗疫基金均要「保就業」，「但現在是有很多人失業，很多人開工不足，他們認為政府幫不了自己」，建議設立失業及就業不足援助金，強調綜援制度並不足夠。張建宗表示，全港市民均受惠早前政府向全民派錢1萬元，基層家庭亦享有書簿津貼；他又稱推動失業援助金並不可行，政府有其他途徑協助失業者，如有再培訓計劃協助他們轉工，亦有綜援作為保護網。

民建聯葛珮帆建議，政府應容許僱員取出部分強積金渡過難關。財經事務及庫務局長許正宇表示，做法與當初成立退休基金的目標不符，「打個比喻，雞想養大來吃，但未養大就拿去屠宰？」

今輪基金中，政府額外申請約30億元予醫管局應對疫情。對於醫管局早前表示，已就年初醫護罷工徵詢法律意見，公民黨黨魁楊岳橋會上追問所涉律師費金額，醫管局行政總裁高拔陞回應稱沒有相關數字，又稱當局聽取醫護人員意見後，決定向有關同事了解罷工的理由及情况後再作處理。

多名議員不滿醫管局在疫情期間追究醫護罷工，人民力量陳志全稱罷工醫護旨在促請政府封關，批評「你秋後算帳也該等打完仗後，醫管局現時很有空嗎？」公民黨譚文豪表示，醫管局應專注思考如何運用資源對抗疫情，稱罷工醫護希望以封關避免輸入個案，質疑是否因此而處分他們。

相關字詞﹕財委會 立法會 張建宗 第三輪防疫抗疫基金

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