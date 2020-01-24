惠康凍價300產品 多自家品牌 消委會：應優先考慮常買產品 學者：全單打折更實際

價差一至五成 部分種類僅惠康品牌凍價

惠康昨開始鎖定逾300款貨品的格價，維持至明年3月31日，有關產品會貼有「 日日有低價」價錢牌。根據消委會格價網資料，部分鎖定價產品只在惠康有售，若比較其他產品品牌，例如金象牌茱莉香米5公斤裝，惠康鎖定價為75元，百佳售79.8元，但後者提供150元2包的優惠，即平均每包75元，與惠康一樣；3支裝獅球嘜花生油的鎖定價為88元，與百佳一樣。

本報記者昨日黃昏到銅鑼灣記利佐治街惠康分店觀察，發現不少鎖定價產品屬惠康自家品牌Meadows，以麵包為例，只有6款屬鎖定價，但全屬Meadows品牌；芝士也只有兩款同是Meadows的產品有鎖定價；罐頭亦只有3款，分別是菠蘿粒和兩款菠蘿片。即食麵一欄則未見有鎖定價產品。

消委會發言人表示，超市提出凍價方案所涵蓋產品，應優先考慮消費者最常購買及價格金額較大的生活必需品，避免集中自家品牌或同一集團貨品，削弱消費者選擇貨品的種類，市民亦未必最受惠。消委會建議超市提供其他優惠措施，包括直接從收據中扣減消費金額。

中大商學院高級講師李兆波表示，大部分港人不是「邊樣平買邊樣」，而且相對回饋金額，格價時間成本太高，認為超市在指定日子推全店八折、九折，對消費者更理想。他說，惠康在店內標榜「日日有低價」的宣傳，令顧客難以分析價格是否真正低價，認為超市只為吸引顧客到店內，並購買其他沒凍價的貨品，認為貨品種類較少的小店或因此受影響。

政黨指取巧 促推「真回水」方案

民主黨消費者政策權益副發言人袁海文表示，惠康鎖定價有不少取巧，他以泰國豬肉為例，惠康的鎖定價為39元，較早期引入該產品時約30元仍高出一截。他說近月超市價格上升，認為超市能整體減價至疫情前更為理想。民建聯超市價格關注組召集人顏汶羽稱，鎖定價格、向部分有需要人士派發現金券等，都不是全民受惠的方案，稱超市生意額逆市上升，促請超市盡快推出「真回水」方案，例如全單七折。

HKTVmall回應查詢時稱，其營運方式是為不同商戶提供平台，由商戶決定定價等。對於自行營運的商戶，HKTVmall有專人留意市場售價，確保商戶價格合理，並會列明產品過去最多365天的價格動向供消費者參考。

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