【Emily】派發霉月餅 民主黨陳樹英致歉

被指派簡體字月餅

民記幹事：抹黑唔評論

陳欣兒同Emily講，月餅係民建聯派發，話有長者收到通知去拎，但都有部分長者冇份，要抽籤咁話。Emily問過口罩寫住嘅派發者民建聯社區幹事譚晉杰同吳啟新，譚晉杰話唔喺香港、唔太清楚；吳啟新就話對於抹黑言論，唔作任何評論，Emily問到底係咪民建聯派發，佢就冇再應機。

另外，屯門區議會主席、民主黨陳樹英（Tree）近日向街坊派咗發霉月餅，噚日喺fb專頁致歉。Tree早前向餅家買入400個據稱自家製嘅迷你奶黃月餅，周日（20日）收貨、翌日派畀長者，但有月餅被發現開封時已發霉，佢懷疑餅店賣過期月餅，隨即去信食環署，呼籲食環檢查店舖所售嘅月餅，包括係咪自家製作，同要求餅家提供製作日期同建議食用限期。

民建聯立法會港島區議員張國鈞回應Emily時反諷，「不要一遇到問題就想方設法將我們拉落水，轉移視線，我們沒有派發霉月餅」。