【Emily】海園行山水族館瑜伽 加$80就得

去到11月，海洋公園會推出露營活動，營地有空調帳幕、淋浴設施等，包燒烤晚餐、早餐等。海洋公園營業、市務及公共事務執行總監蕭學軍話，活動定價喺3000元以下，詳情稍後公布。

海洋公園早前財困要立法會撥款，公園主席劉鳴煒話，推出「森度遊」係重新審視公園營運，聽取各方意見後嘅結果，唔係希望透過「森度遊」轉虧為盈，而係尋找公園新方向。

另外，昂坪360同運動品牌FILA今日起喺昂坪市集推出「360 FILA Sports Fest」戶外運動節。市民憑昂坪纜車門票同埋喺昂坪市集商戶單一消費滿100蚊，可換領「互動運動挑戰」遊戲卡，試玩「巨型保齡球賽」、「極速單車隊」等互動運動挑戰。市集內亦有運動場景裝置畀市民「打卡」，市民將照片上載個人社交網站並標誌活動主題標籤可獲贈品，亦有機會參加抽獎。詳情可見昂坪360網站。