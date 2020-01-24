【Emily】海園行山水族館瑜伽 加$80就得

【明報專訊】海洋公園除咗睇動物同玩機動遊戲，下個月仲推出「森度遊」，首次開放纜車索道小徑，由導賞員帶領市民登上南朗山。另外市民可以喺人工湖水面做SUP Yoga（直立板瑜伽），考驗平衡力；又可以喺水族館做瑜伽同冥想。持即日門票、全年入場證或無限次入場證嘅訪客，加80元就可參加以上活動，收費會全數撥捐海洋公園保育基金。
去到11月，海洋公園會推出露營活動，營地有空調帳幕、淋浴設施等，包燒烤晚餐、早餐等。海洋公園營業、市務及公共事務執行總監蕭學軍話，活動定價喺3000元以下，詳情稍後公布。
海洋公園早前財困要立法會撥款，公園主席劉鳴煒話，推出「森度遊」係重新審視公園營運，聽取各方意見後嘅結果，唔係希望透過「森度遊」轉虧為盈，而係尋找公園新方向。
另外，昂坪360同運動品牌FILA今日起喺昂坪市集推出「360 FILA Sports Fest」戶外運動節。市民憑昂坪纜車門票同埋喺昂坪市集商戶單一消費滿100蚊，可換領「互動運動挑戰」遊戲卡，試玩「巨型保齡球賽」、「極速單車隊」等互動運動挑戰。市集內亦有運動場景裝置畀市民「打卡」，市民將照片上載個人社交網站並標誌活動主題標籤可獲贈品，亦有機會參加抽獎。詳情可見昂坪360網站。