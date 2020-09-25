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冒牌月餅事件 恒香二代稱冤枉

【明報專訊】海關上周五揭發元朗有人售賣冒牌「恆香」月餅及月餅券，拘捕4人，被指是冒牌集團主腦、77歲的鄭鴻杰前日召開記者會，自稱「恆香餅家」第二代傳人，澄清並無售賣冒牌月餅，解釋與「恆香老餅家」早年有股權糾紛，訴訟仍在排期中，對被捕大感無奈。

稱父創恆香餅家 否認冒牌

與「老餅家」股東有股權糾紛

鄭鴻杰稱父親1920年創辦「恆香餅家」，父親去世後，他接手家族生意，並於1981年創立子公司「恆香老餅家有限公司」，9年前因股權糾紛，他與另一股東打官司，訴訟至今仍排期中。他表示，位於元朗的廠房自訴訟後未有生產，至去年決定生產月餅，紀念「恆香餅家」創辦100周年，惟今年初廠房遇竊被洗劫一空，唯有委託東莞一間廠房代為生產月餅，再透過不同分銷商出售。

對於被海關拘捕，鄭大感無奈，他以5000元保釋，已向海關提供相關文件，強調並無售賣冒牌月餅。「恆香餅家」售賣的月餅，其包裝有顯示「100周年」字樣，亦列明在東莞製造，包裝與「恆香老餅家」月餅不同，但兩款月餅使用商標一樣。

兩款月餅使用商標一樣

恆香老餅家回覆本報查詢稱，有關事件正從法律途徑處理，仍在諮詢中，不便回應。海關回覆由於案件仍在調查中，現階段未能透露詳情。

海關早前接報有人在元朗一間酒樓購買恆香月餅券，再往恆香老餅家總店兌換，獲店員告知是偽冒貨，海關拘捕酒樓董事、負責人及員工，再往貨倉拘捕77歲月餅供應商。

相關字詞﹕股東糾紛 冒牌 恆香 海關

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