涵3種藥物 信用卡分期18月

計劃包括治療復發的多發性硬化症的克拉屈濱、特發性肺纖維化的尼達尼布，及晚期非小細胞肺癌的阿法替尼。以復發的多發性硬化症為例，需連續兩年接受每次逾32萬元療程，參與者可分兩次各18個月付藥費，即每月約1.78萬元，至第13至18個月要同時承擔兩次藥費，每月需付約3.56萬元。

罕見疾病聯盟會長曾建平稱正與藥廠及私家醫院商討，能否以同樣方式分期付治療費，現有3間醫院有意接觸，並有望拓展至更多藥物。

另外，香港乳癌基金會分析全港1.7萬名乳癌患者數據，發現X光造影檢查配合超聲波，準確度達95%。該會乳健中心過去9年的乳房檢查亦發現，每檢查1000人能發現7宗個案。基金會主席霍何綺華稱，政府建議婦女44歲起每兩年做乳房X光造影檢查，但沒具體措施，批評「齋講係唔足夠」，促先為高風險婦女每兩年免費檢查一次，其後擴至低收入婦女，最後再擴至全民。該會創會人張淑儀期望《施政報告》能考慮落實首階段乳房篩查。

食衛局表示，會基於港大的患乳癌風險研究，採風險為本方式決定乳癌篩查工作，今年內會公布。