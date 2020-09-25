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8新聞組織促警撤改傳媒定義 要求停劃採訪區篩選進入 記協研覆核

【明報專訊】警方前日起修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，只承認在政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）登記的本地傳媒及國際認可及知名的非本地傳媒。新聞界昨召開記招嚴正抗議警方單方面強行修訂傳媒定義，香港記者協會、香港攝影記者協會、明報職工協會等8個傳媒工會及組織提出三大訴求，包括立即取消修訂，否則不排除透過法律途徑處理，並促請必須停止劃設採訪區再篩選傳媒進入採訪的做法。組織又要求警方真誠實踐一直宣稱的「尊重新聞自由及傳媒採訪權利」。

林鄭：GNMIS客觀開放 非打壓

特首林鄭月娥今凌晨零時許在facebook表示，警隊採用GNMIS客觀、開放、一視同仁的平台界定誰是「傳媒代表」，提供特別安排，例如可進入封鎖區採訪，可在特別位置攝影，一如獲安排出席記者招待會或出席活動做採訪，「又怎會是打壓新聞自由或篩選記者呢？」

警方昨晚回覆時並沒回應上述三大訴求，重申修訂主要是協助警務人員更有效及快捷地辨識傳媒身分，稱會繼續與傳媒業界溝通，聆聽意見，完善彼此合作。

記協主席楊健興批評警方連日說法嚴重誤導及欺騙公眾。對於警方稱修訂不影響記者在公眾地方採訪，他反駁警方過去在公眾地方濫用封鎖區，範圍相當大，目的是限制採訪，不合定義的記者要在區外採訪。對於警方在協助傳媒採訪工作的《警察通例》條文加入「不影響行動效率」的前設，他擔憂日後警方會將阻撓記者、要求記者離開的做法合理化。他斥警方「視記者為敵人」，修例非為協助傳媒工作，籲同業看清楚警方及政府的真正意圖，呼籲「大家一齊反對」。

記協正研究司法覆核今次修例決定。至於有否設死線及覆核成功機會多大，記協副主席陳朗昇表示正諮詢法律意見，當資料足夠，就會提出司法覆核。

記協斥警濫用封鎖區 敵視記者

大專新聞教育工作者聯席代表譚蕙芸本身是中大新聞與傳播學院講師，她說作為自由身記者，與新聞系學生同樣在警方修例下遭「DQ」。她認為做法對培育新聞系學生累積採訪經驗有影響，7間大專院校發聲明反對，顯示事件對新聞教育的影響嚴峻。

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