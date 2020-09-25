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申投資研發資助計劃 藥廠獲40%現金回贈

【明報專訊】保心安藥廠3年前與生產力局合作，將藥油包裝工序智能化，涉款250萬元。藥廠申請政府創新及科技基金下的「投資研發現金回贈計劃」資助，獲40%現金回贈及研發開支3倍稅務扣減，藥廠最終研發開支少於100萬。

增生產線可申再工業化資助

本屆政府目標之一為提高本地研發開支至佔本地生產總值1.5％，推出多項資助及措施支持研發，包括研發開支300%稅務扣減、伙伴研究計劃，今年7月又推出再工業化資助，資助生產商在港設立新的智能生產線。

生產力局綠色生活與創新部總經理方湛樑表示，投資研發現金回贈鼓勵企業與本地研發機構合作，生產力局正為本地企業設立合共30條智能生產線。以保心安藥廠為例，包裝工序智能化實行「工業4.0」概念，應用感應器、實時數據等，若藥廠有意新增生產線，可申請新推出的「再工業化資助計劃」配對資助，政府資助最多三分之一金額。

再工業化資助推出兩個月，創新科技署發言人表示，截至9月中接獲約110個查詢及兩宗分別來自生物科技及環保業的申請，申請正在處理。為培訓人才配合科技發展的「再工業化及科技培訓計劃」已推出兩年，發言人稱至9月中，有734個公開培訓課程已登記，並已資助約980間企業超過2750名人員接受逾3320次培訓，總資助額近2000萬元。

相關字詞﹕保心安藥廠 生產力局 再工業化 創科線 創科線

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