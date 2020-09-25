人手入罐沿用百年 保心安油獲資助包裝自動化

歐洲廠拒度身訂做包裝自動化

生產力局相助合作研發

保心安的藥油生產線10多年前已自動化，唯獨包裝仍要人手，「入油機、入膏機均是歐洲廠製，但將玻璃瓶入罐就做不到」，郭子明說，5、6年前籌備包裝自動化，惟歐洲廠只提供現成標準包裝的機器，不會為他們度身訂做開發，他們亦曾到東南亞、日韓等地查詢無果。最終於2017年，生產力局代表到廠參觀後再向廠方提案，才開展研發項目。

百年老字號，即使要轉用智能生產線亦有一定堅持，「罐的設計不能轉、玻璃樽的設計不能轉」，郭子明說，一方面要保留傳統、傳承歷史，另一方面是衛生署的中成藥註冊包括包裝，若要改動，須重做穩定測試及認證。原預計需時兩年至2019年可完成的項目，最終因過程中需時解決難題，又因疫情耽誤送貨，至今年7月才正式完成。

新的智能包裝生產線不止保留原裝鐵罐及玻璃樽，連以報紙質地說明書卷着藥油玻璃瓶，以防震、貼合鐵罐的做法亦得以保留，機器亦合乎生產質量管理規範（GMP）要求。郭子明說，機器長遠節省人力成本，亦解決無人入行的問題，而原本做人手包裝的約10名工人，會被調至為新產品——滾珠裝藥油做包裝。

產品須標「中國製」暫按兵不動

除了沿用原裝瓶瓶罐罐，保心安亦堅持香港製造，只因「顧客鍾意」。郭子明說，產品至今近八成於本地銷售，約兩成賣往內地，僅1%至2%外銷到美、加。被問到美國要求港產商品要貼中國製標籤，郭稱暫時按兵不動，待港府向美國斡旋成果。若最終藥油要標成中國製，「被迫都要改，會覺得可惜，因屬誤導，按世貿定義，我們是Made in Hong Kong」。他補充，藥品改包裝牽涉到衛生署發牌及本地海關，將衍生更多問題。

對於未來發展，郭子明期望更進一步自動化，將藥罐裝入一打盒裝、入紙箱、封膠紙等。第四代傳人、藥廠董事郭又誠亦有同樣想法，更想擴大生產線，但屆時則要面對土地問題。

明報記者 林穎茵