「不久將來」處理罷工醫護 范鴻齡不評論解僱

發信問缺勤原因 按答覆採取行動

范鴻齡表示，醫管局已獲外聘律師團隊詳盡法律意見，會「合情合理合法」跟進，準備在「不久的將來」開始程序，先向當日「缺勤」的員工發信查詢原因，再根據答覆決定需否採取進一步行動。

被問如有員工回覆時表明是「罷工」而非「缺勤」，處理方式會是扣薪還是解僱，范鴻齡回應，「不想評論處分方式、會否解僱，不想評論」，認為「解僱員工是好極端的行為，除非情况非常嚴重，是不可以輕易用，至於有何其他方式，到時會研究再決定」。他補充，最終就罷工事宜採取什麼行動，要交由行政委員會及其他大會成員決定。

員工陣線稱準備眾籌打官司

醫管局員工陣線主席余慧明關注局方外聘律師費用，質疑局方本身有法律團隊仍要外聘，又促局方不要「打嘴炮」，說明基於什麼法例「追究及清算」罷工醫護。她又稱早前因疫情發起防疫抗爭基金眾籌，目前籌到約170萬元，如需對簿公堂可隨時再眾籌與局方「開戰」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，屆時會就信件內容諮詢法律意見，如有參與罷工的會員冀採取法律行動，該會將提供支援，「爭取公義很重要，但明白現要同事挺身而出，成本很高」。她說屆時會列出回答罷工或缺勤會衍生什麼後續程序及代價，並尊重同事的選擇。

另外，立法會財委會今起討論第三輪防疫抗疫基金撥款，范鴻齡稱政府額外申請30億元予醫管局應對疫情，期望議員通過撥款。

（疫情第三波）