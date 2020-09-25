港聞

港聞二

「不久將來」處理罷工醫護 范鴻齡不評論解僱

【明報專訊】曾言絕不接受員工把政治帶入醫管局的醫管局主席范鴻齡昨在醫管局大會後見記者，他表示外聘處理年初醫護罷工的律師團隊，已提供詳盡法律意見，會先向「缺勤」員工詢問理由。對於解僱是否選項，他稱「不想評論」，但形容解僱是「極端行為」，除非事態很嚴重，否則不會輕易解僱。發動罷工的醫管局員工陣線強調罷工「合情合理合法」，如要對簿公堂，隨時奉陪與局方「開戰」。

發信問缺勤原因 按答覆採取行動

范鴻齡表示，醫管局已獲外聘律師團隊詳盡法律意見，會「合情合理合法」跟進，準備在「不久的將來」開始程序，先向當日「缺勤」的員工發信查詢原因，再根據答覆決定需否採取進一步行動。

被問如有員工回覆時表明是「罷工」而非「缺勤」，處理方式會是扣薪還是解僱，范鴻齡回應，「不想評論處分方式、會否解僱，不想評論」，認為「解僱員工是好極端的行為，除非情况非常嚴重，是不可以輕易用，至於有何其他方式，到時會研究再決定」。他補充，最終就罷工事宜採取什麼行動，要交由行政委員會及其他大會成員決定。

員工陣線稱準備眾籌打官司

醫管局員工陣線主席余慧明關注局方外聘律師費用，質疑局方本身有法律團隊仍要外聘，又促局方不要「打嘴炮」，說明基於什麼法例「追究及清算」罷工醫護。她又稱早前因疫情發起防疫抗爭基金眾籌，目前籌到約170萬元，如需對簿公堂可隨時再眾籌與局方「開戰」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，屆時會就信件內容諮詢法律意見，如有參與罷工的會員冀採取法律行動，該會將提供支援，「爭取公義很重要，但明白現要同事挺身而出，成本很高」。她說屆時會列出回答罷工或缺勤會衍生什麼後續程序及代價，並尊重同事的選擇。

另外，立法會財委會今起討論第三輪防疫抗疫基金撥款，范鴻齡稱政府額外申請30億元予醫管局應對疫情，期望議員通過撥款。

（疫情第三波）

相關字詞﹕醫管局員工陣線 醫管局 范鴻齡

上 / 下一篇新聞

保就業物管界領10億 業主促回饋 反圍標聯盟斥發災難財 業界：八成大公司有減費回撥
保就業物管界領10億 業主促回饋 反圍標聯盟斥發災難財 業界：八成大公司有減費回撥
多公司沒交代補貼去向 居民設關注組爭免管理費
多公司沒交代補貼去向 居民設關注組爭免管理費
牛奶公司星洲超市減價兩成 消委籲惠康看齊
牛奶公司星洲超市減價兩成 消委籲惠康看齊
【疫境前行】支持推健康碼 解封粵港澳 查毅超：疫下初創可赴灣區代歐美
【疫境前行】支持推健康碼 解封粵港澳 查毅超：疫下初創可赴灣區代歐美
【疫境前行】讚港青研發抗疫科技 為社會不為錢
【疫境前行】讚港青研發抗疫科技 為社會不為錢
【疫境前行】加強官產學研 冀吸科技巨企來港
【疫境前行】加強官產學研 冀吸科技巨企來港
3男認新城市廣場暴動 囚40至48月 官：暴力程度令人吃驚 有悔意亦須阻嚇刑罰
3男認新城市廣場暴動 囚40至48月 官：暴力程度令人吃驚 有悔意亦須阻嚇刑罰
憂入獄無人照顧年邁母親 51歲被告認罪前安排共住房屋
憂入獄無人照顧年邁母親 51歲被告認罪前安排共住房屋
三罷搜車檢六合匙扳鉗 裝修工脫罪
三罷搜車檢六合匙扳鉗 裝修工脫罪
黃之鋒涉集結蒙面被捕 歐盟聲明憂慮稱礙中歐關係
黃之鋒涉集結蒙面被捕 歐盟聲明憂慮稱礙中歐關係
涉回擲催淚彈 設計師不認暴動
涉回擲催淚彈 設計師不認暴動
退休漢控抗警索警記事冊 控方稱「記唔起」便衣身分拒披露
退休漢控抗警索警記事冊 控方稱「記唔起」便衣身分拒披露
瀝源邨三級火 住戶燒焦 5人傷1犬亡 有助燃劑起因可疑
瀝源邨三級火 住戶燒焦 5人傷1犬亡 有助燃劑起因可疑
理大生偕母涉網售武器被捕 警檢胡椒球槍
理大生偕母涉網售武器被捕 警檢胡椒球槍
12港人案 遭拒見律師：「指派律師」昨始獲批
12港人案 遭拒見律師：「指派律師」昨始獲批
湯漢斥有教友合理化暴力
湯漢斥有教友合理化暴力
湯家驊：施壓法院無助一國兩制
湯家驊：施壓法院無助一國兩制
《左右紅藍綠》停播 稱無關裁決
《左右紅藍綠》停播 稱無關裁決
英10．1列高風險地區 港人趕尾班機 個案：房租高昂 提早回港避酒店檢疫
英10．1列高風險地區 港人趕尾班機 個案：房租高昂 提早回港避酒店檢疫
人手入罐沿用百年 保心安油獲資助包裝自動化
人手入罐沿用百年 保心安油獲資助包裝自動化
申投資研發資助計劃 藥廠獲40%現金回贈
申投資研發資助計劃 藥廠獲40%現金回贈
8新聞組織促警撤改傳媒定義 要求停劃採訪區篩選進入 記協研覆核
8新聞組織促警撤改傳媒定義 要求停劃採訪區篩選進入 記協研覆核
罕病藥物推免息分期
罕病藥物推免息分期
冒牌月餅事件 恒香二代稱冤枉
冒牌月餅事件 恒香二代稱冤枉
雨後滾石擊斃行澗客
雨後滾石擊斃行澗客
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員齊玩吉卜力改圖 呻工作辛酸
【Emily】議員齊玩吉卜力改圖 呻工作辛酸
【Emily】公民黨年底換屆 梁家傑想退位讓賢
【Emily】公民黨年底換屆 梁家傑想退位讓賢
【Emily】上門派「餸菜包」 太古撥1400萬助基層
【Emily】上門派「餸菜包」 太古撥1400萬助基層
【Emily】何君堯涉違紀 英律師審裁處聆訊
【Emily】何君堯涉違紀 英律師審裁處聆訊
【Emily】海園行山水族館瑜伽 加$80就得
【Emily】海園行山水族館瑜伽 加$80就得
【Emily】派發霉月餅 民主黨陳樹英致歉
【Emily】派發霉月餅 民主黨陳樹英致歉