「不久將來」處理罷工醫護 范鴻齡不評論解僱

【明報專訊】曾言絕不接受員工把政治帶入醫管局的醫管局主席范鴻齡昨在醫管局大會後見記者，他表示外聘處理年初醫護罷工的律師團隊，已提供詳盡法律意見，會先向「缺勤」員工詢問理由。對於解僱是否選項，他稱「不想評論」，但形容解僱是「極端行為」，除非事態很嚴重，否則不會輕易解僱。發動罷工的醫管局員工陣線強調罷工「合情合理合法」，如要對簿公堂，隨時奉陪與局方「開戰」。
發信問缺勤原因 按答覆採取行動
范鴻齡表示，醫管局已獲外聘律師團隊詳盡法律意見，會「合情合理合法」跟進，準備在「不久的將來」開始程序，先向當日「缺勤」的員工發信查詢原因，再根據答覆決定需否採取進一步行動。
被問如有員工回覆時表明是「罷工」而非「缺勤」，處理方式會是扣薪還是解僱，范鴻齡回應，「不想評論處分方式、會否解僱，不想評論」，認為「解僱員工是好極端的行為，除非情况非常嚴重，是不可以輕易用，至於有何其他方式，到時會研究再決定」。他補充，最終就罷工事宜採取什麼行動，要交由行政委員會及其他大會成員決定。
員工陣線稱準備眾籌打官司
醫管局員工陣線主席余慧明關注局方外聘律師費用，質疑局方本身有法律團隊仍要外聘，又促局方不要「打嘴炮」，說明基於什麼法例「追究及清算」罷工醫護。她又稱早前因疫情發起防疫抗爭基金眾籌，目前籌到約170萬元，如需對簿公堂可隨時再眾籌與局方「開戰」。
公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，屆時會就信件內容諮詢法律意見，如有參與罷工的會員冀採取法律行動，該會將提供支援，「爭取公義很重要，但明白現要同事挺身而出，成本很高」。她說屆時會列出回答罷工或缺勤會衍生什麼後續程序及代價，並尊重同事的選擇。
另外，立法會財委會今起討論第三輪防疫抗疫基金撥款，范鴻齡稱政府額外申請30億元予醫管局應對疫情，期望議員通過撥款。